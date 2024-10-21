Дело экс-генерала о форме Росгвардии дошло до суда. Поставщика отправили в СИЗО, несмотря на здоровье

Московский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела бывшего замдиректора Росгвардии по тыловым вопросам Сергея Милейко и предпринимателя Игоря Шальнова, сообщает 21 октября «КоммерсантЪ». Их обвиняют в махинациях при закупке вещей для ведомства, а именно — в завышении цен на обмундирование.

Милейко, уже лишенный звания генерала, в настоящее время отбывает наказание за аферу с недвижимостью. По версии следствия, его супруга незаконно получила помещение в Балашихе по заниженной стоимости и открыла там салон красоты. В 2021 году экс-генерала приговорили к шести годам колонии. А в 2022 году в отношении него возбудили еще одно уголовное дело, уже о мошенничестве при закупках вещевого имущества для Росгвардии. Речь в нем идет о событиях 2017 года, о которых стало известно в 2019-м.

Вторым фигурантом дела является предприниматель Игорь Шальнов, возглавлявший тогда ООО «Спецшвейснаб», которое и занималось разработкой и производством форменной одежды. Он уже почти четыре года находится под подпиской о невыезде в рамках дела о мошенничестве. Еще до начала процесса в Москве Шальнов был арестован в Челябинске по обвинению в даче крупной взятки. Сначала он вину не признавал, но в конце августа пошел на сделку со следствием и признал, после чего его перевели под домашний арест с разрешением самостоятельно летать в Москву на суды. У предпринимателя проблемы со здоровьем, а живет он в Уфе.

Дело о взятке направили в челябинский суд. Процесс должен был начаться почти в одно время с московским, и сотрудники уголовно-исполнительной инспекции сочли невозможным разрешить фигуранту перелеты в столицу, где суд планировал по два заседания в неделю. В результате Шальнова, несмотря на противопоказания врачей, дважды возили в Москву на служебной машине. После этого по ходатайству военного прокурора предпринимателю сменили домашний арест на содержание под стражей, причем сразу на полгода. Аргументом стала якобы осуществленная без разрешения следователя поездка в Челябинск.

Адвокат фигуранта Павел Смирнов сообщил «Ъ», что обжаловал решение об аресте во 2-м Западном окружном военном суде. По его словам, следователи и представители ФСИН подтверждают отсутствие нарушений домашнего ареста. Адвокат также раскритиковал оценку, данную следствием стоимости товара, которая, по мнению ведомства, была завышена. В частности, он отметил, что прямые конкуренты фигуранта потом поставляли вещи по еще большей цене. Также предпринимателю предъявляли и плохое качество поставленной формы, но впоследствии арбитражи на основании независимых экспертиз признали его хорошим, и от этой части обвинения следствие было вынуждено отказаться, добавил адвокат.