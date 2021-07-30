Бывший замглавы Росгвардии Милейко получил срок за мошенничество с квартирой. Его супруга обустроила жилье под парикмахерскую

Реутовский гарнизонный военный суд 30 июля приговорил бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко к шести годам колонии по уголовному делу о мошенничестве при получении квартиры в Балашихе.
«Суд установил, что Милейко Сергей Иванович, используя служебное положение, совершил хищение и приобретение чужого имущества в особо крупном размере, неоднократно давал указания Прокудину», — цитирует текст приговора ТАСС.
Также суд оштрафовал его на 600 тысяч рублей и лишил воинского звания «генерал-лейтенант запаса».
Прокуратура просила для Милейко восемь лет колонии, со штрафом в 800 тысяч и лишением звания.
Бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени
По версии следствия, супруга экс-замдиректора Росгвардии Милейко в период с 2011 по 2012 год незаконно получила нежилое помещение в Балашихе по заниженной стоимости и открыла там парикмахерскую. В материалах дела указывается, что квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Обвинение считает, что помещение оформили на подставное лицо по поддельным документам, после чего по заниженной стоимости продали жене генерала.
Сам же Милейко во время допроса говорил, что не совершал мошеннических действий, а давший на него показания Прокудин хочет таким образом уйти от ответственности. Также генерал сообщал, что в период инкриминируемого ему преступления он уже находился на пенсии и несколько лет нигде не работал, поэтому Прокудин не мог быть его подчиненным.
Как сообщает информагентство со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки.
О крупных хищениях в Росгвардии стало известно в декабре 2020 года. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».