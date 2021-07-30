FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +19
73.19р86.86р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
14
Печать

Бывший замглавы Росгвардии Милейко получил срок за мошенничество с квартирой. Его супруга обустроила жилье под парикмахерскую

Генерал Сергей Милейко на шесть лет отправится в колонию. Прокуратура просила на два года больше.

Реутовский гарнизонный военный суд 30 июля приговорил бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко к шести годам колонии по уголовному делу о мошенничестве при получении квартиры в Балашихе.

«Суд установил, что Милейко Сергей Иванович, используя служебное положение, совершил хищение и приобретение чужого имущества в особо крупном размере, неоднократно давал указания Прокудину», — цитирует текст приговора ТАСС.

Также суд оштрафовал его на 600 тысяч рублей и лишил воинского звания «генерал-лейтенант запаса».

Прокуратура просила для Милейко восемь лет колонии, со штрафом в 800 тысяч и лишением звания.

Бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Кирилл Прокудин ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного следствия, но позже отказался от сделки. Он получил четыре года колонии.

По версии следствия, супруга экс-замдиректора Росгвардии Милейко в период с 2011 по 2012 год незаконно получила нежилое помещение в Балашихе по заниженной стоимости и открыла там парикмахерскую. В материалах дела указывается, что квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Обвинение считает, что помещение оформили на подставное лицо по поддельным документам, после чего по заниженной стоимости продали жене генерала.

Сам же Милейко во время допроса говорил, что не совершал мошеннических действий, а давший на него показания Прокудин хочет таким образом уйти от ответственности. Также генерал сообщал, что в период инкриминируемого ему преступления он уже находился на пенсии и несколько лет нигде не работал, поэтому Прокудин не мог быть его подчиненным.

Как сообщает информагентство со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки.

О крупных хищениях в Росгвардии стало известно в декабре 2020 года. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Петр Петров
А Капустный воришка ничего незнал??
Яхта
По квартире худо бедно разобрались, что там с воровством путем подмены в сухпайках под видом тушенки говяжей, куриную требуху подмешивали, что там с формой отвратительного качества??? Жта мразь не меньше миллиарда у страны украла!!! Итог 6лет, через год по удо ублюдок выйдет! Хенерал липовый! Крыса поганая, и ведь так в любой гос структуре!
yar_5e4cc335310b6
Странно, что не наградили. Аномалия какая то реутовская
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний