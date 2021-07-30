Бывший замглавы Росгвардии Милейко получил срок за мошенничество с квартирой. Его супруга обустроила жилье под парикмахерскую

Также суд оштрафовал его на 600 тысяч рублей и лишил воинского звания «генерал-лейтенант запаса».

Реутовский гарнизонный военный суд 30 июля приговорил бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко к шести годам колонии по уголовному делу о мошенничестве при получении квартиры в Балашихе.

Прокуратура просила для Милейко восемь лет колонии, со штрафом в 800 тысяч и лишением звания.



Бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Кирилл Прокудин ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного следствия, но позже отказался от сделки. Он получил четыре года колонии.



По версии следствия, супруга экс-замдиректора Росгвардии Милейко в период с 2011 по 2012 год незаконно получила нежилое помещение в Балашихе по заниженной стоимости и открыла там парикмахерскую. В материалах дела указывается, что квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Обвинение считает, что помещение оформили на подставное лицо по поддельным документам, после чего по заниженной стоимости продали жене генерала.



Сам же Милейко во время допроса говорил, что не совершал мошеннических действий, а давший на него показания Прокудин хочет таким образом уйти от ответственности. Также генерал сообщал, что в период инкриминируемого ему преступления он уже находился на пенсии и несколько лет нигде не работал, поэтому Прокудин не мог быть его подчиненным.

