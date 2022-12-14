Хинштейн: Против осужденного экс-замдиректора Росгвардии Милейко возбудили новое дело

Против экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко возбудили новое уголовное дело — о мошенничестве при закупках вещевого имущества. В деле фигурирует сумма ущерба в 388 миллионов рублей, заявил 14 декабря депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, речь идет о событиях 2017 года — якобы тогда Милейко и «другие тогдашние руководители Росгвардии» передали контракты на поставку небольшой фирме «СпецШвейСнаб», которая «не могла выполнить и 1 % объема», а цены завышались и не соответствовали качеству. Это старые факты — о них стало известно еще в 2019 году, и сейчас, по данным Хинштейна, результатом стало уголовное дело, возбужденное Главным военным следственным управлением СК РФ.
«За 2,5 года было заключено 134 контракта более, чем на 3,6 млрд. По оценке следствия, не менее 10 % из них украли», — пишет Хинштейн в своем телеграм-канале.