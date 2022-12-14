Хинштейн: Против осужденного экс-замдиректора Росгвардии Милейко возбудили новое дело

Против экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко возбудили новое уголовное дело — о мошенничестве при закупках вещевого имущества. В деле фигурирует сумма ущерба в 388 миллионов рублей, заявил 14 декабря депутат Госдумы Александр Хинштейн.



По его словам, речь идет о событиях 2017 года — якобы тогда Милейко и «другие тогдашние руководители Росгвардии» передали контракты на поставку небольшой фирме «СпецШвейСнаб», которая «не могла выполнить и 1 % объема», а цены завышались и не соответствовали качеству. Это старые факты — о них стало известно еще в 2019 году, и сейчас, по данным Хинштейна, результатом стало уголовное дело, возбужденное Главным военным следственным управлением СК РФ.

