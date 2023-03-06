«Ъ»: Следствие может отказаться от обвинения в получении взятки экс-заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко

В ближайшее время следствие может отказаться от обвинения в получении взятки отбывающего срок за мошенничество экс-заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Об этом
По данным источников издания, внести изменения в ход расследования решили сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.
Ранее стало известно, что Милейко лишился своей должности и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Речь шла о завладении нежилым ведомственным помещением в Балашихе, где супруга генерала открыла парикмахерскую. Его приговорили к шести годам колонии общего режима, и он отправился отбывать наказание в
По некоторым сведениям, о последнем эпизоде год назад рассказал сам бизнесмен. Но речь шла о передаче суммы бывшему заместителю начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковнику Николаю Копытову за согласование дополнительного финансирования поставок обмундирования. Работу Копытова курировал Милейко, но на последнего показаний никто не дал. Оказавшись в СИЗО, подчиненный заявил, что несколько раз передавал шефу конверты, но не знает, что было внутри. Шальнов в свою очередь якобы уточнил, что если и обсуждал с главным тыловиком Росгвардии передачу неких сумм, то они были связаны не с незаконным вознаграждением, а с представительскими расходами во время встреч и совещаний заказчиков и поставщиков товаров. Дело о получении взятки Милейко в итоге может быть прекращено, как и преследование Шальнова в качестве взяткодателя.