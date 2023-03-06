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    «Ъ»: Следствие может отказаться от обвинения в получении взятки экс-заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко

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    В ближайшее время следствие может отказаться от обвинения в получении взятки отбывающего срок за мошенничество экс-заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Об этом 6 марта сообщает «Коммерсант».

    По данным источников издания, внести изменения в ход расследования решили сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

    Ранее стало известно, что Милейко лишился своей должности и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Речь шла о завладении нежилым ведомственным помещением в Балашихе, где супруга генерала открыла парикмахерскую. Его приговорили к шести годам колонии общего режима, и он отправился отбывать наказание в ИК-5 в Кировской области. Однако перед новым годом Милейко снова этапировали в Москву — в этот раз по делу о поставках обмундирования. Военные следователи предъявили ему и Игорю Шальнову — гендиректору ООО «Спецшвейснаб», чье предприятие занималось разработкой и производством форменной одежды и другого вещевого довольствия, — обвинение в хищении 388 млн руб. В отношении Сергея Милейко также возбудили дело о получении от Шальнова взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — 10 млн руб.

    По некоторым сведениям, о последнем эпизоде год назад рассказал сам бизнесмен. Но речь шла о передаче суммы бывшему заместителю начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковнику Николаю Копытову за согласование дополнительного финансирования поставок обмундирования. Работу Копытова курировал Милейко, но на последнего показаний никто не дал. Оказавшись в СИЗО, подчиненный заявил, что несколько раз передавал шефу конверты, но не знает, что было внутри. Шальнов в свою очередь якобы уточнил, что если и обсуждал с главным тыловиком Росгвардии передачу неких сумм, то они были связаны не с незаконным вознаграждением, а с представительскими расходами во время встреч и совещаний заказчиков и поставщиков товаров. Дело о получении взятки Милейко в итоге может быть прекращено, как и преследование Шальнова в качестве взяткодателя.

    Напомним, в 2019–2020 годах Чертановским межрайонным отделом ГСУ СКР по Москве было возбуждено 18 дел по четвертой части статьи 159 УК РФ за особо крупное мошенничество, совершенное при исполнении государственного оборонного заказа на закупку вещевого имущества для нужд Росгвардии. Позже прибавилось еще несколько аналогичных дел. Единственным обвиняемым стал Игорь Шальнов. Следствие посчитало, что при поставках цена обмундирования была завышена и оно было низкого качества. Шальнова взяли под стражу, но спустя время освободили из СИЗО под домашний арест, а потом под подписку о невыезде.

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