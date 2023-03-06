«Ъ»: Следствие может отказаться от обвинения в получении взятки экс-заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко

В ближайшее время следствие может отказаться от обвинения в получении взятки отбывающего срок за мошенничество экс-заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Об этом 6 марта сообщает «Коммерсант».

По данным источников издания, внести изменения в ход расследования решили сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.