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Общество Стало известно, из-за чего маэстро Понасенков* попал в иноагенты

Стало известно, из-за чего маэстро Понасенков* попал в иноагенты

1 921
8 комментариев

Историк и публицист Евгений Понасенков, широко известный в рунете как «Маэстро», попал реестр иностранных агентов Минюста из-за своих «антироссийских видеороликов». Так утверждает ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

В частности, за маэстро были выявлены следующие привычки иноагента: он выезжал за пределы РФ (причем неоднократно), особенно часто любил наведываться в Италию, в которой снимал видеоролики о превосходстве европейской государственности и недостижимости западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем, причем транслировал все это, как утверждается, «путем всевозможных аллегорий, метафор и образов».

Но мало того — он «ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России» (тем же путем, что описывался выше или иначе, не уточняется) и неоднократно призывал к равнению России на государственное устройство европейских стран.

Минюст РФ включил Понасенкова в перечень СМИ-иноагентов 1 апреля 2022 года. Маэстро пытался опротестовать присвоение ему иноагентского статуса, напирая на то, что не получал иностранных средств или какой-либо иностранной помощи в период с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023 года, но ему было отказано.

* — признан Минюстом иностранным агентом

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Евгений Понасенков Маэстро Минюст Иноагент
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Комментарии
8
EveReady
6 минут
Над формулировкой даже не парились. Списали с газеты "Правда" образца второй половины 30-х годов прошлого века.
AndrewBarsik
11 минут
Удивило, что хорошо образованный человек допустил нелепую оплошность и "ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России". Как же можно ставить под сомнение то, чего не существует в принципе?
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