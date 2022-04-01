    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, с-в

    763мм

    83%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Минюст включил в список СМИ-иноагентов историка Евгения Понасенкова и еще шестерых человек

    7
    Печать

    Минюст РФ пополнил список СМИ-иноагентов 1 апреля. Теперь в перечне 127 юридических и физических лиц. Среди новичков — историк Евгений Понасенков, автор довольно популярного YouTube-канала, герой мемов.

    Иностранными агентами признаны Мария Борзунова, сотрудница временно закрывшегося телеканала «Дождь»* (иноагент), основательница The Bell* (иноагент) Елизавета Осетинская и депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев, получивший 15 суток ареста после несогласованной петербургской акции 6 марта. Его признали организатором.

    Коллеги по Госсовету осудили Воробьева, коммунисты открестились от него, назвав проповедником откровенно прозападных взглядов.

    *«Дождь» и The Bell признан в РФ СМИ-иностранным агентом в 2021 году.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    Фомальгаут
    Я-то знаю, где сидит наш главный иноагент..... Думаю и вы тоже......
    RMN
    Так он историк оказывается! Эва оно как.
    266208651
    Таксист таким образом всё еще надеется заслужить авторитет населения.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний