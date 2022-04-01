Минюст включил в список СМИ-иноагентов историка Евгения Понасенкова и еще шестерых человек

Минюст РФ пополнил список СМИ-иноагентов 1 апреля. Теперь в перечне 127 юридических и физических лиц. Среди новичков — историк Евгений Понасенков, автор довольно популярного YouTube-канала, герой мемов.
Иностранными агентами признаны Мария Борзунова, сотрудница временно закрывшегося телеканала «Дождь»* (иноагент), основательница The Bell* (иноагент) Елизавета Осетинская и депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев, получивший 15 суток ареста после несогласованной петербургской акции 6 марта. Его признали организатором.
Коллеги по Госсовету осудили Воробьева, коммунисты открестились от него, назвав проповедником откровенно прозападных взглядов.
*«Дождь» и The Bell признан в РФ СМИ-иностранным агентом в 2021 году.