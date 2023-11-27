Понасенкову* отказано в снятии статуса иноагента

Гагаринский районный суд Москвы отказался снимать с Евгения Понасенкова* статус иностранного агента. Об этом 27 ноября сообщает официальный телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.



Уточняется, что Понасенкову* было отказано «в удовлетворении административного искового заявления <…> к Министерству юстиции Российской Федерации о признании решений незаконными». Он также просил провести повторную проверку.



Напомним, Минюст РФ включил Понасенкова* в перечень СМИ-иноагентов 1 апреля 2022 года. Понасенков* — историк, автор довольно популярного YouTube-канала, герой мемов.

