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    Понасенкову* отказано в снятии статуса иноагента

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    Гагаринский районный суд Москвы отказался снимать с Евгения Понасенкова* статус иностранного агента. Об этом 27 ноября сообщает официальный телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.

    Уточняется, что Понасенкову* было отказано «в удовлетворении административного искового заявления <…> к Министерству юстиции Российской Федерации о признании решений незаконными». Он также просил провести повторную проверку.

    Напомним, Минюст РФ включил Понасенкова* в перечень СМИ-иноагентов 1 апреля 2022 года. Понасенков* — историк, автор довольно популярного YouTube-канала, герой мемов.

    В июне 2023 года он попал в ленты новостей и криминальную сводку после драки на Арбате.

    *Евгений Понасенков признан иностранным агентом в 2022 году.

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