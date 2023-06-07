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    «Просто вчера гулял, как я обычно гуляю». Евгений Понасенков* рассказал о причинах конфликта на Арбате

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    Публицист Евгений Понасенков* (Минюст признал его иностранным агентом) объяснил, что стало причиной конфликта на Арбате. Как он заявил в беседе с «Фонтанкой» в среду, 7 июня, его оппонент был невменяем.

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    «Ребята, я поражаюсь такому вниманию по абсолютно пустому случаю. Просто вчера гулял, как я обычно гуляю, по своим любимым арбатским переулкам. Фотографировался с поклонниками, все замечательно, и увязался алкаш. Пьяный, грязный, волосы до плеч, борода, брюхо вылезает из майки», — рассказал Понасенков.

    По его словам, мужчина «оскорблял и не давал прохода»: «[Оскорблял] не меня лично, он меня не узнал. Понятно, в каком он состоянии был, если меня не узнал, вообще что это за существо, да? Поскольку он не давал пройти, мой приятель просто его оттолкнул. Потом он через несколько шагов упал, но это уже его личные проблемы».

    Драки, как утверждает Понасенков, не было, а полицию он вызвал, чтобы привлечь к ответственности грубияна: «Когда этот тип очухается, за оскорбления попытаюсь наказать». Публицист добавил, что сфотографировался с прибывшими на место конфликта полицейскими, поскольку они оказались его поклонниками.

    Фото: Telegram-канал Евгения Понасенкова
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    В полночь в своем Telegram-канале Понасенков опубликовал фотографии из центра Москвы и отметил, что погода в городе была прекрасная.

    Информация об инциденте, который произошел накануне в центре Москвы, появилась в Telegram-каналах. Якобы пострадавший находится в реанимации, а Понасенкова и его знакомого задержали, но отпустили после медосвидетельствования и под обязательство о явке.

    *Евгений Понасенков признан иностранным агентом в 2022 году.

    Фото: Telegram-канал Евгения Понасенкова

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