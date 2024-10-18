Экс-замминистра Попов на допросе ссылается на статью 51 Конституции РФ

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов на допросе в СК отказался от дачи показаний. Он ссылается на статью 51 Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя, пишет ТАСС 18 октября.

Попов был освобожден от должности замглавы МО РФ 17 июня 2024 года. Его обвинили в мошенничестве, но свою вину чиновник не признает. Как полагает следствие, Попов вместе с замначальника ГУ инновационного развития МО Владимиром Шестеровым и директором парка «Патриот» похитил 30 млн рублей, которые были выделены на поддержку работы парка.