СК: на счета экс-замминистра обороны Павла Попова наложен арест. На них обнаружено более 30 миллионов рублей

Счета экс-замминистра обороны Павла Попова, на которых следователи обнаружили более 30 миллионов рублей, были арестованы. Об этом 13 сентября сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По предоставленным сведениям, сумма была выявлена в ходе «предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Также был наложен арест на имущество двух других обвиняемых — директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова — на общую сумму более 60 миллионов рублей.