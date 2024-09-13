СК: на счета экс-замминистра обороны Павла Попова наложен арест. На них обнаружено более 30 миллионов рублей

Счета экс-замминистра обороны Павла Попова, на которых следователи обнаружили более 30 миллионов рублей, были арестованы. Об этом 13 сентября сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По предоставленным сведениям, сумма была выявлена в ходе «предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Также был наложен арест на имущество двух других обвиняемых — директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова — на общую сумму более 60 миллионов рублей.
Павел Попов, входивший в команду Сергея Шойгу, начал свою карьеру после окончания Военной академии имени Фрунзе в 1990 году и занимал различные должности в системе МЧС и Минобороны. Он был освобожден от должности замминистра обороны 17 июня 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. Военный чиновник свою вину не признает.
По данным следствия, Попов, вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, действуя в составе организованной группы, похитил 30 миллионов рублей, выделенных на поддержку деятельности «Патриота».
Ахмедов и Шестеров были задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Их отправили в СИЗО до 21 сентября. Оба полностью признали свою вину.
Ранее суд также наложил арест на имущество Попова.