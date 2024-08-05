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    Глава парка «Патриот» Ахмедов арестован до 21 сентября

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    Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов арестован до 21 сентября. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС.

    Как отмечают в военном суде, главу парка «Патриот» отправили в СИЗО до 21 сентября. Вячеслава Ахмедова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ. Правоохранительные органы утверждают, что сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 миллионов рублей.

    По словам представителя суда, решение о мере пресечения в виде заключения приняли ещё на прошлых выходных, 3 августа.

    При этом арест Вячеслава Ахмедова не повлияет на сроки, в которые должен состояться форум «Армия-2024». Как и планировалось, мероприятия пройдут в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в установленные даты: с 12 по 14 августа.

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    Парк ПатриотАрестМошенничествоВячеслав Ахмедов
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