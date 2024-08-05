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    Сумма хищений в парке «Патриот» превысила 40 млн рублей. Минобороны признано потерпевшей стороной

    2013
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    Правоохранительные органы утверждают, что сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» превышает 40 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает ТАСС.

    По версии следствия, к хищению выделенных на деятельность парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра средств причастны директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров. При этом отмечается, что у мужчин есть соучастники.

    Сообщается, что в понедельник, 5 августа, силовики обыскали дом и рабочее место Владимира Шестерова, в ходе чего изъяли документацию, необходимую для доказательной базы.

    Как отмечают в правоохранительных органах, Министерство обороны РФ признали потерпевшей стороной по делу о хищении в парке «Патриот».

    Ранее директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова задержали на рабочем месте в рамках уголовного дела. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с Ахмедовым также задержали замначальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Вопрос об избрании ему меры пресечения еще решается.

    По информации СК, уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны России, ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» и ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

    В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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