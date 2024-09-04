Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве

№ 566010185844Бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму
По данным следствия, Попов, вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, действуя в составе организованной группы, похитил
Некоторые фигуранты дела сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания. Расследование продолжается.
Как ранее писала «Фонтанка», преступление могло происходить
Следствие также проверяет законность приобретения Поповым дорогостоящей недвижимости, стоимость которой оценивается
Павел Попов, входивший в команду Сергея Шойгу, начал свою карьеру после окончания Военной академии имени Фрунзе