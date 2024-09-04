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    Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве

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    № 566010185844Бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 30 миллионов рублей (ст. 159 УК), сообщает 4 сентября официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Военный чиновник свою вину не признает.

    По данным следствия, Попов, вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, действуя в составе организованной группы, похитил 30 миллионов рублей, выделенных на поддержку деятельности «Патриота».

    Некоторые фигуранты дела сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания. Расследование продолжается.

    Как ранее писала «Фонтанка», преступление могло происходить с 2021 по 2024 год. В этот период Павел Попов отвечал за развитие парка «Патриот». С ним могли быть связаны Шестеров и Ахмедов, последний из которых сейчас находится в СИЗО, а Шестеров под домашним арестом из-за проблем со здоровьем. Оба признали свою вину в хищении бюджетных средств.

    Следствие также проверяет законность приобретения Поповым дорогостоящей недвижимости, стоимость которой оценивается в 500 миллионов рублей.

    Павел Попов, входивший в команду Сергея Шойгу, начал свою карьеру после окончания Военной академии имени Фрунзе в 1990 году и занимал различные должности в системе МЧС и Минобороны. Он был освобожден от должности замминистра обороны 17 июня 2024 года.

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