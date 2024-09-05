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    Загородный дом, иномарки и «Харлей»: суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве

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    3 комментария

    В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны России Павла Попова суд наложил арест на его имущество. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета.

    Уточняется, что решение суда было принято «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий».

    Арест был наложен на загородный дом «с подсобными строениями», иномарки (количество и наименования не уточняются) и мотоцикл «Харлей-Дэвидсон».

    Бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 30 миллионов рублей (ст. 159 УК). По данным следствия, Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитил 30 миллионов рублей, выделенных на поддержку деятельности «Патриота».

    Расследование уголовного дела продолжается.

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    Павел поповАрест имущества
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    Комментарии 3

    Мillemelle05 Сен 2024 в 18:54
    не поделился
    +0−0
    28024171705 Сен 2024 в 18:05
    жаль, но у нас пока гром не грянет, мужик не перекреститься.
    +0−0
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