Загородный дом, иномарки и «Харлей»: суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве

В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны России Павла Попова суд наложил арест на его имущество. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Уточняется, что решение суда было принято «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий».

Арест был наложен на загородный дом «с подсобными строениями», иномарки (количество и наименования не уточняются) и мотоцикл «Харлей-Дэвидсон».