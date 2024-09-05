Загородный дом, иномарки и «Харлей»: суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве

В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны России Павла Попова суд наложил арест на его имущество. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Уточняется, что решение суда было принято «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий».
Арест был наложен на загородный дом «с подсобными строениями», иномарки (количество и наименования не уточняются) и мотоцикл «Харлей-Дэвидсон».
Бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 30 миллионов рублей (ст. 159 УК). По данным следствия, Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитил 30 миллионов рублей, выделенных на поддержку деятельности «Патриота».
Расследование уголовного дела продолжается.