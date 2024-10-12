Поиграли и Баста. Мизулина и депутаты обсуждают будущее медиафутбола после драки с болельщиками

Драка скандального блогера Михаила Литвина с болельщиком на футбольном матче Медиалиги против команды рэпера Басты стала предметом обсуждения и поводом для угрожающих намеков со стороны Мизулиной. Отдел спорт «Фонтанки» — о том, что же произошло.

На фоне ковида, а после — отлучения российских клубов и сборной от международных матчей Медиалига, где, помимо бывших профессиональных футболиств, выступают любители, а клубами владеют известные артисты, стала набирать популярность. Матчи ее ведущих команд собирают полные трибуны, а правила адаптированы для большей зрелищности — например, для того, чтобы избегать ничьих. Кроме того, клубы Медиалиги уже участвовали в розыгрыше Кубка России. Подробнее — читайте здесь.

Что случилось

Инцидент произошел в матче на Кубок Медиалиги между командами Lit Energy — СКА-Ростов. Президент первой команды — скандальный блогер Михаил Литвин, а второй — рэпер Баста. В первом тайме фанаты обоих клубов начали скандировать оскорбления в адрес друг друга, что для стадионов, прямо скажем, не редкость.



В этой полемике с трибуны СКА раздалось личное в адрес Литвина. Блогер не выдержал, подбежал к скандировавшим и начал бить ближайшего к нему болельщика. Им оказался довольно известный человек в фанатской тусовке — один из старейших фанатов ЦСКА Сергей Плынин по прозвищу «Маугли». С августа 2024-го он отвечает в СКА за связи с болельщиками.

Дальше началась полная неразбериха. Начальник службы безопасности Медиалиги попытался увести Литвина от трибун, в этот момент на блогера набросился кто-то еще, вероятно, из болельщиков, но его оттащил в сторону телохранитель блогера. Зато до Литвина добрался Баста и они начали выяснять отношения на словах. Каждый был уверен, что первыми начали болельщики соперника. В этот момент Литвина ударил в лицо другой еще один болельщик СКА, а третий — отправил телохранителя в стоячий нокдаун.

Охране удалось оттащить блогера в подтрибунные помещения. Во втором тайме он покинул стадион в сопровождении полицейских.

«Литвина задержала полиция, насколько я знаю, за мелкое хулиганство. Он находится в отделе, идет разбирательство», — заявил президент Медиалиги Николай Осипов в эфире «Матч ТВ».

Последствия

Скандал быстро вышел за рамки медиафутбольной тусовки. Высказалась даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая даже назвала Литвина «инфомошенником». «Литвин снова подает плохой пример молодежи — он устроил драку с фанатами во время матча. Интересно, а этот драчун служил в армии?» — написала она в своем Telegram-канале, и все — а особенно Даня Милохин — поняли намек.

Следом Мизулина добавила видео, на котором Литвин хвастается покупкой военного билета и написала: «Интернет помнит все».

Отреагировали и в Госдуме. Депутат Дмитрий Свищев пригрозил введением Fan ID на любительских матчах или даже закрытием Медиалиги.

«Основателям медийной лиги надо внимательно отнестись к данному инциденту, ведь на ровном месте проект может быть закрыт. Нужно более четко прописать регламент: что можно, что нельзя, какая ответственность будет. Но, в любом случае бить морды — это точно нарушение законодательства. За это может быть принята административная, а в особых случаях, и уголовная ответственность. Еще надо внимательно подумать над введением Fan ID. Сейчас все может быть, времена неспокойные», — отметил депутат.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что футбольная Медиалига уже давно не про медиа. «А теперь еще и не про футбол», — подчеркнул он.

А кто такой Михаил Литвин

Литвин — скандальный блогер. Его путь к славе начался с создания провокационных роликов на YouTube, где он довольно жестко издевался над прохожими вместе с другим блогером Эдвардом Билом.

Самый громкий поступок — сожжение собственного Mercedes стоимостью 13 млн рублей, что принесло ему миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков. В дальнейшем уничтожение люксовых автомобилей стало главной фишкой его YouTube-канала.