Поиграли и Баста. Мизулина и депутаты обсуждают будущее медиафутбола после драки с болельщиками

Драка скандального блогера Михаила Литвина с болельщиком на футбольном матче Медиалиги против команды рэпера Басты стала предметом обсуждения и поводом для угрожающих намеков со стороны Мизулиной. Отдел спорт «Фонтанки» — о том, что же произошло.
На фоне ковида, а после — отлучения российских клубов и сборной от международных матчей Медиалига, где, помимо бывших профессиональных футболиств, выступают любители, а клубами владеют известные артисты, стала набирать популярность. Матчи ее ведущих команд собирают полные трибуны, а правила адаптированы для большей зрелищности — например, для того, чтобы избегать ничьих. Кроме того, клубы Медиалиги уже участвовали в розыгрыше Кубка России. Подробнее — читайте здесь.
Что случилось
Инцидент произошел в матче на Кубок Медиалиги между командами Lit Energy — СКА-Ростов. Президент первой команды — скандальный блогер Михаил Литвин, а второй — рэпер Баста. В первом тайме фанаты обоих клубов начали скандировать оскорбления в адрес друг друга, что для стадионов, прямо скажем, не редкость.
В этой полемике с трибуны СКА раздалось личное в адрес Литвина. Блогер не выдержал, подбежал к скандировавшим и начал бить ближайшего к нему болельщика. Им оказался довольно известный человек в фанатской тусовке — один из старейших фанатов ЦСКА Сергей Плынин по прозвищу «Маугли». С августа 2024-го он отвечает в СКА за связи с болельщиками.
Дальше началась полная неразбериха. Начальник службы безопасности Медиалиги попытался увести Литвина от трибун, в этот момент на блогера набросился кто-то еще, вероятно, из болельщиков, но его оттащил в сторону телохранитель блогера. Зато до Литвина добрался Баста и они начали выяснять отношения на словах. Каждый был уверен, что первыми начали болельщики соперника. В этот момент Литвина ударил в лицо другой еще один болельщик СКА, а третий — отправил телохранителя в стоячий нокдаун.
Охране удалось оттащить блогера в подтрибунные помещения. Во втором тайме он покинул стадион в сопровождении полицейских.
«Литвина задержала полиция, насколько я знаю, за мелкое хулиганство. Он находится в отделе, идет разбирательство», — заявил президент Медиалиги Николай Осипов в эфире «Матч ТВ».
Последствия
Скандал быстро вышел за рамки медиафутбольной тусовки. Высказалась даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая даже назвала Литвина «инфомошенником». «Литвин снова подает плохой пример молодежи — он устроил драку с фанатами во время матча. Интересно, а этот драчун служил в армии?» — написала она в своем Telegram-канале, и все — а особенно Даня Милохин — поняли намек.
Следом Мизулина добавила видео, на котором Литвин хвастается покупкой военного билета и написала: «Интернет помнит все».
Отреагировали и в Госдуме. Депутат Дмитрий Свищев пригрозил введением Fan ID на любительских матчах или даже закрытием Медиалиги.
«Основателям медийной лиги надо внимательно отнестись к данному инциденту, ведь на ровном месте проект может быть закрыт. Нужно более четко прописать регламент: что можно, что нельзя, какая ответственность будет. Но, в любом случае бить морды — это точно нарушение законодательства. За это может быть принята административная, а в особых случаях, и уголовная ответственность. Еще надо внимательно подумать над введением Fan ID. Сейчас все может быть, времена неспокойные», — отметил депутат.
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что футбольная Медиалига уже давно не про медиа. «А теперь еще и не про футбол», — подчеркнул он.
А кто такой Михаил Литвин
Литвин — скандальный блогер. Его путь к славе начался с создания провокационных роликов на YouTube, где он довольно жестко издевался над прохожими вместе с другим блогером Эдвардом Билом.
Самый громкий поступок — сожжение собственного Mercedes стоимостью 13 млн рублей, что принесло ему миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков. В дальнейшем уничтожение люксовых автомобилей стало главной фишкой его YouTube-канала.
Также он гонял по встречке, за что его лишали прав, и привязывал человека скотчем к вертолету, за что в отношении Литвина заводили уголвное дело. В 2018 году один из пранков привел к тому, что блогер попал в СИЗО, поскольку сотрудники правоохранительных органов обнаружили в багажнике Литвина связанную девушку.
Девушка Литвина в телеграм-канале обвинила желтые паблики в том, что они представляют именно Михаила главным действующим лицом этой драки, хотя к болельщикам СКА, которые махали кулаками, вопросов не возникло. «Миша и Василий Михайлович (Вакуленко, он же рэпер Баста — прим.) взрослые люди и сами урегулировали недопонимания.
Но в данном случае речь идет не столько о будущем Литвина, сколько об интересе контролирующих органов к набирающей обороты Медиалиге. Что из этого получится, узнаем совсем скоро.
Артем Кузьмин, Фонтанка.ру