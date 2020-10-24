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24.10.2020 13:38
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Чего не сделаешь ради лайков. Российский блогер сжёг в поле Mercedes за 13 млн рублей, поел сосисок и уехал на «Запорожце»

Блогер Михаил Литвин сжёг свой Mercedes GT63s за 13 миллионов рублей в поле, а ролик опубликовал на своём канале 24 октября.

По сюжету молодой человек приезжает на люксовом авто, достаёт из багажника канистры и обливает бензином машину. Затем Литвин жарит на мангале сосиски и вспоминает, как ему весело было кататься на «Мерседесе». В конце он поджигает автомобиль и уезжает на «Запорожце», который съемочная группа толкает, чтобы запустить двигатель.

Сам Литвин рассказал, что машину он приобрел в мае 2019 года. Спустя некоторое время Mercedes начал постоянно ломаться, из-за чего у блогера возник конфликт с официальным дилером.

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Комментарии (11)

terry18
хорошая зарплата у блогера, если помимо "Мерседеса" ему ещё на сосиски хватило.
michailPotapov
Блохеры с жиру бесятся
Djnyana
КоАП РФ Статья 8.2.
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