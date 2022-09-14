«Мы "Амкал", а вы…» Как блогеры чуть не обыграли профессионалов

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Скандальный медиафутбол добрался до Петербурга: на поле Академии «Зенита» в 1/64 Кубке России сыграли команда блогеров «Амкал» и профессиональный клуб «Звезда». О том, откуда такой шум, почему блогеров допустили до участия в Кубке России и чем эта история закончилась — в рассказе отдела спорта «Фонтанки».

За последний год медиафутбол стал настоящим явлением в России. То, что начиналось как несколько отдельных реалити-шоу, доросло до полноценного чемпионата с забитыми стадионами и сотнями тысяч просмотров в Интернете. А теперь блогеров допустили еще и до профессионального футбола. В сезоне-2022/23 Российский футбольный союз разрешил двум медиаклубам сыграть в Кубке России. Над этой идеей смеялись, но блогеров явно недооценили. «Амкал» и 2DROTS дружно прошли первый раунд, во втором 2DROTS в упорной борьбе всё-таки выбыл, а «Амкал» сенсационно вышел в третий, где встретился со «Звездой» — петербургским клубом из ФНЛ-2.



Так что же такое медиафутбол?

Все началось в 2017 году с проекта Василия Уткина «Эгриси». Со скандалом изгнанному с «Матч ТВ» комментатору пришлось перепридумать себя. Так появилась идея о съемках документального фильма про команду любительской футбольной лиги «Эгриси». Параллельно блогер Никита Ковальчук, более известный как Картавый Ник, решил стать тренером и создал ФК КФ, выпуски о жизни которого тоже стали выходить на сайте YouTube.com. Вскоре две команды провели двухматчевое противостояние в Москве и в Петербурге. По сути, это был прообраз медиалиги. Игры собрали тысячи людей на трибунах, 400 тысяч просмотров в Интернете и миллионы комментариев в соцсетях.



Глядя на это, стали создавать любительские команды и другие блогеры, в основном из сообщества игроков в футбольный симулятор FIFA. Было много разных проектов, но самым известным на тот момент был «Амкал» Германа Попкова, известного в геймерской среде по имени Герман El Classico. Все эти команды отличались искренностью. В отличие от профессионального футбола, у которого всегда было максимально серьезное лицо, игроки и тренеры блогерских клубов были близки к своей аудитории, в основном состоящей из школьников. Они активно общались с болельщиками в соцсетях, а также в реальной жизни, и совершенно не стеснялись проявлять эмоции.



Постепенно таких команд становилось все больше, и в 2020 году они организовали Московский кубок селебрити (МКС). Он существует до сих пор, но в 2022 году у МКС появился серьезный конкурент — Медиафутбольная лига, которую создали бизнесмен Николай Осипов и бывший футболист Дмитрий Кортава. Их турнир с регулярным чемпионатом и плей-офф во всех отношениях был лучше организован. Это, а также атмосфера на пресс-конференциях, больше напоминающая треш-ток из ММА, постоянные конфликты среди отдельных участников в стиле «Дома-2», плюс участие известных тиктокеров, стендап-комиков, рэперов и даже, собственно, бывших участников «Дома-2» сделали свое дело. Трансляции на «ютубе» собирали по 120 тысяч зрителей, а финал прошел на «ВТБ Арене» в присутствии 10 тысяч болельщиков.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Почему блогеры играют с профессионалами

Аудитория самых популярных медиаклубов «Амкала» и 2Drots в соцсетях превышает десять миллионов пользователей. Неудивительно, что на них обратили внимание в РФС, который в последнее время сильно нарастил активность в соцсетях и медиапространстве. Плюс за некоторые команды выступают бывшие футболисты РПЛ и сборной России. Например, в первом сезоне Медиалиги сыграли Дмитрий Тарасов, Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Много среди игроков и выпускников лучших футбольных академий России: Сергей Кутузов и Эд Скляр из 2Drots вместе играли в академии ЦСКА, а Алексей Гасилин и Михаил Прокопьев из «Амкала» — в Академии «Зенита». Все это добавило к хайпу и чисто футбольного качества.



В итоге «Амкалу» и 2Drots разрешили выступить в Кубке России. Назло многочисленным скептикам блогеры дружно прошли первый раунд, выбили из розыгрыша профессиональные команды «Зоркий» и «Чертаново» соответственно. Во втором раунде 2Drots все-таки уступил «Текстильщику». Зато «Амкал» обыграл «Тверь» и вышел в 1/64, что стало уже действительно большим достижением. На этой стадии блогерам выпало сыграть с петербургской «Звездой», которая тоже выступает в ФНЛ-2 под руководством бывшего футболиста «Спартака» Дмитрия Комбарова.



В результате жеребьевки «Амкал» стал хозяином матча и получил право сам выбрать площадку для проведения матча. Блогеры неожиданно выбрали петербургский стадион «Смена» в Академии «Зенита» на Верности. Свое решение они объяснили так: нам все равно, где играть, у нас болельщики по всей стране. И они оказались чертовски правы.



Как прошел матч

Вряд ли стадион «Смена» видел когда-нибудь столько болельщиков. Персонал явно оказался неготов к наплыву молодых людей в основном старшего школьного возраста.

«Наверное, столько прогулов в петербургских школах еще никогда не было», — прокомментировал толпу перед входом один из сотрудников стадиона.



«Фонтанка.ру»

Когда просвистел стартовый свисток, очередь перед входом все еще была метров пятьсот. Возникли проблемы и у журналистов. Не все аккредитованные СМИ нашли себя в списках. «Амкал» жаловался на службу безопасности стадиона, а служба безопасности кивала на сам «Амкал»: якобы медиаклуб в обход всех правил и ранее поданных заявок дополнительно привез с собой кучу блогеров. В итоге проблему удалось решить, и всех журналистов пустили, а вот несколько сотен болельщиков так и остались стоять за пределами стадиона, который рассчитан на 3 100 мест. И хотя по официальным данным на матче присутствовало 2 600 человек, по всем ощущениям их было гораздо больше: многих хоть и пустили на территорию академии, но на самом стадионе им места не нашлось и они наблюдали за игрой из-за оградительной сетки поля.



Медиафутболисты не подвели: игра получилась по своему накалу едва ли не интересней большинства матчей РПЛ. Первым забил «Амкал»: на 14-й минуте отличился Сергей Киряков.



«Звезда» сравняла на 23-й минуте после точного удара Никиты Першина. И это был один из самых странных эпизодов игры. Было нарушение у штрафной «Амкала». Пока рефери Артур Федоров объяснял подошедшим игрокам медиаклуба свое решение, игроки «Звезды» быстро разыграли мяч без свистка и забили.



«Судейство? Не хочется уже говорить. Столько всего уже сказали. Адекватным людям всё очевидно. Видел первый гол. Сначала с трибун показалось, что мяч даже катился, но он не катился. Странно то, что судья начинает разговаривать, находясь в паре метров от мяча. Там же где-то поднимается Сибскана, и футболист «Звезды» забивает. Все были выключены из эпизода», — заявил после матча игрок «Амкала» Никита Куриленко.



«Будем ли требовать переигровку? Да, напишем в РФС. Посмотрим, что ответят», — сказал основатель «Амкала» Герман Попков.



На 45-й минуте «Звезда» вышла вперед после точного удара Дмитрия Великородного.



Во втором тайме «Амкал» остался в меньшинстве. За две желтые карточки удалили Антона Карпова.

«За что получил первую жёлтую? Не знаю. За то, что говорил им, что там штрафной, показывал. Я никак не оскорблял судью. Говорю: «Реф, посмотри, это штрафной!» Он берёт и жёлтую показывает. Вторую тоже за фол получил», — заявил Карпов.

Естественно, что в такой ситуации «Амкал» прижался к воротам, но многочисленные болельщики, которые составляли процентов 99 от общей массы, как могли поддерживали команду. Возможно, что это и придало сил блогерам. На 88-й минуте Виктор Блатов мощным ударом под перекладину сравнял счет. Основное время завершилось вничью — 2:2.



В ожидании серии пенальти на поле выбежали снимать установку «Амкала» с десяток людей с камерами и смартфонами. Видимо, те самые блогеры, которые едва не заняли места обычных журналистов. За ними стали гоняться представители службы безопасности стадиона. Было много криков и споров. Игроки «Амкала» как могли отбивали своих. Прямо на глазах разворачивалась битва традиционного футбола с серьезным лицом с эмоциональным и откровенным медиафутболом. В этом раунде медиафутбол победил: блогеры с камерами остались снимать. А вот в футбольном плане получилось чуть хуже. Хотя капитан «Амкала» и произнес отличную мотивационную речь, сильнее в пробитии 11-метровых оказались профессиональные футболисты «Звезды». Впрочем, с поля игроков «Звезды» провожали под гул и свист, а проигравший «Амкал» еще минут 20 чествовали и скандировали «Мы "Амкал", а вы нет».



«Фонтанка.ру»

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

