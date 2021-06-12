После полета с примотанным скотчем к вертолету человеком для ролика блогера Литвина пилот попал под уголовное дело

Транспортный Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело в отношении пилота, который поднялся в воздух с примотанным к фюзеляжу человеком. Самого летуна признали потерпевшим.

О возбуждении дела по статье об оказании небезопасных услуг 12 июня сообщает Следком. Вертолет Robinson R 44 поднялся в воздух 14 мая. С нижней стороны фюзеляжа к нему был скотчем примотан мужчина. Весь процесс на видео снимал блогер Михаил Литвин. Самого Литвина допрашивали, фигурантом он не является. Известно, что потерпевшим стал один из его подписчиков.