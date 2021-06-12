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После полета с примотанным скотчем к вертолету человеком для ролика блогера Литвина пилот попал под уголовное дело

Транспортный Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело в отношении пилота, который поднялся в воздух с примотанным к фюзеляжу человеком. Самого летуна признали потерпевшим.

О возбуждении дела по статье об оказании небезопасных услуг 12 июня сообщает Следком. Вертолет Robinson R 44 поднялся в воздух 14 мая. С нижней стороны фюзеляжа к нему был скотчем примотан мужчина. Весь процесс на видео снимал блогер Михаил Литвин. Самого Литвина допрашивали, фигурантом он не является. Известно, что потерпевшим стал один из его подписчиков.

Об интересе следователей к видео стало известно 2 июня. Литвин и сам летал на стуле, привязавшись к фюзеляжу.

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