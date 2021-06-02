Блогер Михаил Литвин, известный своими безумными роликами, снова отличился. В этот раз он примотал скотчем живого человека к вертолёту Robinsson 44, после чего полетал с ним. Роликом заинтересовались в правоохранительных органах, действия Литвина проверяют, сообщили 2 июня в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



«В ходе мониторинга средств массовой информации сотрудниками Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России выявлено видео, на котором известный блогер, материально стимулируя героев сюжета, поднимает одного из них прикрепленным к вертолету», — говорится в сообщении.

