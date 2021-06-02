FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.24р89.60р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Блогер, спаливший 13 млн рублей в поле, привязал к вертолёту человека скотчем. Роликом с полётом заинтересовались в СК

Следственный комитет проверит действия блогера Литвина, привязавшего к вертолёту мужчину скотчем

Блогер Михаил Литвин, известный своими безумными роликами, снова отличился. В этот раз он примотал скотчем живого человека к вертолёту Robinsson 44, после чего полетал с ним. Роликом заинтересовались в правоохранительных органах, действия Литвина проверяют, сообщили 2 июня в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

«В ходе мониторинга средств массовой информации сотрудниками Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России выявлено видео, на котором известный блогер, материально стимулируя героев сюжета, поднимает одного из них прикрепленным к вертолету», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что уже изъяли вертолёт, а пилота отстранили от полётов.

Михаил Литвин / YouTube

Стоит отметить, что это не первая выходка Литвина в воздухе. В прошлом году он летал на стуле, привязавшись к фюзеляжу, так он отметил 10 миллионов подписчиков в инстаграме. Несколькими месяцами ранее он сжёг в поле «Мерседес» за 13 миллионов рублей, поел сосисок и уехал на «Запорожце».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

DEMOMON
Это хороший скотч. Он выдержит. Тут главное, чтобы вороны глаза и член не выклевали бы.
PROM
там всего 100 тыс просмотров....мелкий блоггер
SAN
10 млн ?
Да их гораздо больше!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний