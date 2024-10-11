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Власть Володин: игра в животных — это запущенный Западом проект «Расчеловечивание»

Володин: игра в животных — это запущенный Западом проект «Расчеловечивание»

3 097
70 комментариев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 октября высказался, судя по всему, о квадроберах, не называя их напрямую.

В своем телеграм-канале Володин поднял тему человеческой идентичности и яро раскритиковал отказ от неё. Пост называется «Проект: „Расчеловечивание“.

«Сегодня мы находимся на этапе, когда людей подталкивают к отказу не только от гендерной, но и человеческой идентичности. Предлагая попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей, мифических существ», — пишет Володин.

Это выглядит как шутка или игра, но на самом деле, по мнению спикера Госдумы, «за этим скрывается серьезная программа отказа от человечности и всего человеческого».

Увлечения подростков политик Володин связывает с внешней политикой, видя происки врагов, в частности со стороны «Вашингтона и Брюсселя».

«Чтобы продолжить править миром, они реализуют проект „Расчеловечивание“. Цель которого — чтобы люди перестали быть людьми», — уверяет Володин.

Квадробика — популярное движение, в основном среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Квадробику придумал японец Кеничи Ито, который девять лет изучал особенности движения обезьян. Вскоре она превратилась в вид спорта, и к новой технике стали присматриваться фитнес-тренеры. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

В России движение квадроберов вызвало дискуссии в обществе и среди парламентариев и политиков. Его даже обсудил с армянскими коллегами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей президентов России и Армении. Песков дал краткий комментарий: «Это ерунда полная». Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадробинга в России.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
70
VKuser15335355
2 часа
А коррупция, выпуск заключённых за тяжкие преступления и развязывание воблы , это что?
Карабас Барабас
2 часа
Проект «Расчеловечивание» запустили и активно продвигают твои подельники володин, с такими "руководителями" и врагов не надо. Куда там Вашингтону и Брюсселю с такими профессионалами тягаться.
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