Володин: игра в животных — это запущенный Западом проект «Расчеловечивание»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 октября высказался, судя по всему, о квадроберах, не называя их напрямую.

В своем телеграм-канале Володин поднял тему человеческой идентичности и яро раскритиковал отказ от неё. Пост называется «Проект: „Расчеловечивание“.

«Сегодня мы находимся на этапе, когда людей подталкивают к отказу не только от гендерной, но и человеческой идентичности. Предлагая попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей, мифических существ», — пишет Володин.

Это выглядит как шутка или игра, но на самом деле, по мнению спикера Госдумы, «за этим скрывается серьезная программа отказа от человечности и всего человеческого».

Увлечения подростков политик Володин связывает с внешней политикой, видя происки врагов, в частности со стороны «Вашингтона и Брюсселя».

«Чтобы продолжить править миром, они реализуют проект „Расчеловечивание“. Цель которого — чтобы люди перестали быть людьми», — уверяет Володин.

Квадробика — популярное движение, в основном среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Квадробику придумал японец Кеничи Ито, который девять лет изучал особенности движения обезьян. Вскоре она превратилась в вид спорта, и к новой технике стали присматриваться фитнес-тренеры. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке» .

В России движение квадроберов вызвало дискуссии в обществе и среди парламентариев и политиков. Его даже обсудил с армянскими коллегами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей президентов России и Армении. Песков дал краткий комментарий: «Это ерунда полная». Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадробинга в России.