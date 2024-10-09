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Власть Общество Песков высказался о квадроберах

Песков высказался о квадроберах

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37 комментариев

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости, опубликованном 9 октября, высказался о движении квадроберов.

«Это ерунда полная», — отметил он.

Он выразил РИА надежду, что президент Владимир Путин не знает о квадроберах.

«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», — сказал Песков.

Квадробика — популярное движение, в основном среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Оно вызвало дискуссию в обществе и среди парламентариев и политиков. Его даже обсудил с армянскими коллегами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей президентов России и Армении. Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадробинга в России. Подробнее об этом движении — откуда оно взялось и как развивается в нашей стране — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
37
igoruha
55 минут
А почему к ним так привязались? Ещё пишут, что массовое увлечение. Я их вообще ни разу не видел
Карабас Барабас
57 минут
"Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадробинга в России". Видимо дети опережают депутатов по умственному развитию.
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