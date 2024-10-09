Песков высказался о квадроберах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости, опубликованном 9 октября, высказался о движении квадроберов.

«Это ерунда полная», — отметил он.

Он выразил РИА надежду, что президент Владимир Путин не знает о квадроберах.

«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», — сказал Песков.

Квадробика — популярное движение, в основном среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Оно вызвало дискуссию в обществе и среди парламентариев и политиков. Его даже обсудил с армянскими коллегами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей президентов России и Армении. Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадробинга в России. Подробнее об этом движении — откуда оно взялось и как развивается в нашей стране — читайте на «Фонтанке».