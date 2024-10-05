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Общество «Не так безобидно, как кажется на первый взгляд»: в ГД готовят законопроект о запрете квадроберства

«Не так безобидно, как кажется на первый взгляд»: в ГД готовят законопроект о запрете квадроберства

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30 комментариев

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадроберства в России. Он будет направлен на тех, кто пропагандирует «деструктивную идеологию», рассказала 5 октября зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

Депутат подчеркнула, что ребенок с кошачьими ушами и хвостом является не преступником, а «жертвой пропаганды». Отвечать за его поведение должны не родители, а те, кто пропагандирует и популяризирует квадробику. «Это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — подчеркнул Лантратова.

Ранее с инициативой запрета кадроберского движения в России выступил депутат ГД Андрей Свинцов, писала «Лента.ру». Он подчеркнул, что имитация животного поведения будет признана экстремизмом с «дикими штрафами». Сторонников «движения» он призвал «идти учиться медицине или в церковь».

Пока квадроберское движение в России не запретили, на маркетплейсах начали продавать тематические мерчи. «Фонтанка» нашла барьеры, духи, корм и многое другое.

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Комментарии
30
Cashmare
1 час
столько вреда, сколько приносит депутатство, не приносит никакая квадробика, аэробика и прочая бобика, которая сама сойдёт на нет за пару лет. а вот депутаты со своим вредительством стране и населению никуда сами не денутся
mwr
1 час
а разве сво-лочная пропаганда не пропаганда скотского повкдения?
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