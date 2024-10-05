«Не так безобидно, как кажется на первый взгляд»: в ГД готовят законопроект о запрете квадроберства

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадроберства в России. Он будет направлен на тех, кто пропагандирует «деструктивную идеологию», рассказала 5 октября зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

Депутат подчеркнула, что ребенок с кошачьими ушами и хвостом является не преступником, а «жертвой пропаганды». Отвечать за его поведение должны не родители, а те, кто пропагандирует и популяризирует квадробику. «Это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — подчеркнул Лантратова.

Ранее с инициативой запрета кадроберского движения в России выступил депутат ГД Андрей Свинцов, писала «Лента.ру». Он подчеркнул, что имитация животного поведения будет признана экстремизмом с «дикими штрафами». Сторонников «движения» он призвал «идти учиться медицине или в церковь».

Пока квадроберское движение в России не запретили, на маркетплейсах начали продавать тематические мерчи. «Фонтанка» нашла барьеры, духи, корм и многое другое.