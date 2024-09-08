Как квадробинг стал опасным явлением. Кто забрасывает квадроберов камнями и считает деструктивной субкультурой

Что такое квадробинг на самом деле, при чем тут американские фитнес-тренеры и на чьи высказывания могла опираться Mia Boyka, осуждая маленькую девочку-квадробера. Рассказываем, откуда взялось явление, захватывающее российские школы.



Все началось в нулевые годы в Японии с паренька по имени Кеничи Ито из Токио. В детстве сверстники дразнили его обезьяной, но Кеничи Ито впоследствии говорил, что не в обиде — мол, действительно, похож. Закончив школу, будущий отец-основатель квадробики устроился на работу дворником. И однажды в зоопарке обратил внимание на рыжую мартышку вида патас, которая носилась по вольеру на огромной скорости. Ито посвятил девять лет изучению особенностей движения обезьян и адаптации этих движений для анатомии человека.

Источник: ИИ







На этом пути его ждали некоторые испытания: в городе энтузиаста, прыгающего по-обезьяньи, арестовывала полиция, а в горах, куда Ито уехал потренироваться в тишине и покое, его чуть не подстрелил охотник, принявший начинающего спортсмена за животное.

В 2008 году Ито пробежал стометровку не четырех конечностях за 18,58 секунды. Спустя пять лет он улучшил свой результат до 16,87 секунды. В 2014 году Ито одолел один из его же последователей. В 2014 году японец Кацуми Тамакоси сделал стометровку на четвереньках за 15,86 секунды. Спустя год Кеничи Ито, которому уже исполнилось 33 года, преодолел дистанцию за 15,71 и стал рекордсменом. Обычный человек за такое время сто метров на двух ногах не пробежит. Так увлечение Ито начало превращаться в популярный вид спорта, и к новой технике стали присматриваться фитнес-тренеры.

В 2010-е годы фитнес-тренер из Калифорнии Майк Фитч разработал направление animal flow, что можно перевести как «свободное движение в стиле животного». Тренировки включали элементы йоги, пилатеса, стретчинга, капоэйры и брейк-данса и выглядели, как серии упражнений, выполняя которые человек имитировал движения кошки, медведя, обезьяны или других животных.

В США такие тренировки стали популярны наряду с такими инновационными направлениями, как, например, зумба. Незадолго до пандемии новые упражнения, имитирующие пластику животных, начали вируситься в Интернете. В какой-то момент на эти упражнения обратили внимание последователи субкультуры фурри.

Правда классическим фурри — любителей переодеваться животными — заниматься динамичной гимнастикой на четвереньках было не очень-то удобно из-за громоздких костюмов и масок-шлемов, в которых и без физнагрузок дышать не очень удобно. Так возник квадробинг — увлечение аэробикой на четвереньках. Для практики требуется инвентарь — маска, хвост, по желанию — пушистые перчатки, имитирующие лапки животного. Маски квадроберы делают себе сами, раскрашивая и обклеивая кусочками меха заготовки, которые можно купить в интернете.

Как и в любой молодежной субкультуре, квадробер-неофит получает в обмен на свои усилия чувство общности: на почве общего увлечения ему становится проще заводить новых друзей и организовывать свой досуг, упражняясь на четвереньках где-нибудь на свежем воздухе.

В России увлечение квадробикой стало распространяться среди детей и подростков с весны 2024 года. И тогда же из регионов начали поступать тревожные новости. В Новосибирске девочка ела кошачий корм со скамейки, а сама при этом стояла на четвереньках. В Кандалакше Мурманской области девочка в маске кошки укусила на детской площадке другую девочку. В Краснодаре местные соцсети всполошил видеоролик с девочкой, скакавшей на четвереньках по газону в парке Галицкого.

Источник: ИИ







В апреле в Москве провели целую пресс-конференцию на тему «Квадробика: спорт или хулиганство?». Там высказался депутат Госдумы Виталий Милонов, который призвал не запрещать новое детское увлечение, потому что модный тренд пройдет и через полгода о нем никто уже не вспомнит. А детям нужны не запреты, а внимание и душевное отношение взрослых.

Тем не менее, уже в июле депутат Татьяна Буцкая в Госдуме осудила квадробинг и потребовала запретить его наряду с движением с фурри и териантропов или терианцев (людей, которые идентифицируют себя как животные). Буцкая сказала, что под эти субкультуры мимикрирует не много ни мало сатанизм.

Вскоре после этого уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что считает увлечение детей квадробикой деструктивным.

«Если поверхностно, с обывательской точки зрения об этом говорить, я думаю, то, что не меняет внешний облик, не заставляет детей одеваться во всё чёрное, красить волосы во все цвета радуги, стричься налысо, не выделять себя именно деструктивом, не членовредительствовать себе (потому что есть такие субкультуры), это всё норма, — сказала Ольга Ярославская.- А если это всё в себе есть, и как раз о кошечках, о собачках, это всё-таки ребёнок пытается поменять свою идентичность под животное, я не считаю это нормальным». Омбусмен отметила, что и «подсаживание» детей на одежду и аксессуары с изображением Hello Kitty — не безобидная история. Мол, когда ваш ребенок и сам станет кошечкой, по-другому заговорите. «Думайте, уважаемые родители, просто думайте», — призвала Ярославская.

Тогда же признать движение фурри и квадробику деструктивными призвала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. «Ассоциация себя с животным — это самое настоящее расчеловечивание, и это представляет опасность, — сказала она. — Родители и школа прикладывают много усилий для того, чтобы воспитать в ребенке уникальную и неповторимую личность, в то время как эта субкультура человека приближает к животному, максимально упрощает и обезличивает его. Именно возможность обезличивания и представляет ту опасность, которую видят в этом эксперты. Это некий вид ухода от действительности».

Источник: ИИ







30 августа в Надыме отмечали День города. Перед местными жителями выступала певица Mia Boyka, чья популярность в Интернете началась с песни «Пика-Пикачу-чу-чу-чу-чу, так с тобой хочу-чу-чу-чу-чуть». На сцену вывели маленькую девочку, которая потерялась в толпе. На девочке была маска кошки. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог», — спросила певица. Что было дальше — известно.

Квадробинг становится небезопасным увлечением. В августе в Волгограде подростки закидали камнями девочек-квадроберов. В Новосибирке квадроберов залили зеленкой и газом из перцового баллончика.

Популярность квадробинга сегодня такова, что в некоторых школах классные руководители на родительских собраниях обращают на это внимание. Одна из читательниц «Фонтанки» рассказала, что ее и других родителей учительница просила «попытаться увлечь детей чем-нибудь другим, потому что у нас таких уже пол-школы». Другая читательница в комментариях рассказала, что сама является мамой девочки-квадробера.

«Дети любят маски, карнавал, переодевания. На маркетплейсах сейчас легко найти маски, хвосты, другие атрибуты, — рассказала женщина. — Моя дочка 8-и лет увлеклась квадробикой, вместе с ней делаем оригинальные маски, дети вместе собираются и раскрашивают их, много двигаются благодаря этому увлечению, обмениваются друг с другом хвостами, масками, рукодельничают. В парках видят друг друга издалека, знакомятся, расширяют круг общения. Это увлечение, которое продлится год-два максимум, и глупо запрещать его. Но вот волна ненависти к этим детям со стороны других детей совершенно отвратительна! Тех, кто плодит и взращивает эту ненависть, надо привлекать к ответственности, а не детей в карнавальных костюмах кошек и собак. Мне самой неоднократно приходилось выяснять отношения с невоспитанными подростками, которые отнимают хвосты, рвут маски маленьким детям».

И тут же другой комментатор настрочил ответ: «Прививку от бешенства и клещей своим детям-квадроберсам, надеюсь, сделали? А то в парке на четвереньках с хвостом можно много чего подцепить. И не забывайте их какашки складывать в пакет и выбрасывать в мусорку».

К слову, ситуаций, в которых кому-то из квадроберов понадобился бы пакет и мусорка, в России до сих пор зафиксировано не было.

Ну и напоследок стоит отметить, что, квадробингом увлекаются и довольно-таки взрослые девочки, которые наряжаются, как дамы, а выясняют отношения, как звери.

Источник: соцсети