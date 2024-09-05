Крид, Кока и Мизулина защищают девочку-квадробера, которую оскорбила Mia Boyka. Что вообще тут происходит?

Источник: кадр из видео / Guinness World Records / YouTube







Шоу-бизнес и Екатерина Мизулина встали на защиту девочки-квадробера, над увлечением которой поиздевалась певица Mia Boyka во время своего концерта в Надыме. А ведь еще недавно квадроберов пытались на законодательном уровне приравнять к сатанистам. «Фонтанка» — о том, как один случай может изменить общественное мнение на 180 градусов.



Что случилось

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) во время выступления на Дне города в Надыме вывела на сцену девочку, которая потерялась. На ней были маска кошки и хвост. Mia Boyka решила поговорить об этом с малышкой и спросила, не является ли она представительницей субкультуры квадроберов. Это увлечение среди детей и подростков, которые наряжаются в животных и изображают их.



«Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — заявила в микрофон певица.



Девочка ответила на вопрос певицы положительно.



«Малыш, ты красивая девочка. Посмотри какая! Зачем тебе быть кошкой? Кто-нибудь еще поддерживает это из вас? Я думала, это вот сказка. Оказалось, что это существует», — сказала Мария.



В это время девочка испуганно сжимала свои руки и едва не плакала.



На следующий день Boyka продолжила издеваться над квадроберами.



«Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — написала певица.



Вскоре она написала, что придумала новое движение под названием хобби-стоунинг: «Притворяемся все камнями и ложимся. И лежим».



Что было дальше

Мать девочки на следующий день написала заявление в полицию, в котором попросила провести проверку по факту оскорбления ее дочери на массовом мероприятии. Когда об этом стало известно, с женщиной связался директор певицы и попросил забрать заявление взамен на поездку в Москву.



«Позвонил мне Артем, директор Мии. Мы вам предлагаем забрать заявление. Вы сегодня пойдите заберите заявление, а мы вам потом купим билеты в субботу-воскресенье, и вы приедете в Москву, посмотрите, как работает этот блогерский цех», — заявила мама.



В ответ женщина предложила организовать личную встречу с певицей, однако ее представитель отказался. Также, по ее словам, об извинениях даже речи не шло. Женщина добавила, что решила идти до конца, так как на защиту ее дочери встало большое количество людей. Кроме того, после инцидента девочка подвергается травле в школе и сейчас ей ищут психолога.

И все-таки кто такие квадроберы

К квадроберам действительно неоднозначное отношение. В изначальном смысле квадроберы — это люди, занимающиеся квадробикой, которая произошла из слов «четыре» на латыни (quattuor) и «аэробика». То есть это аэробика на четвереньках. Одним из популяризаторов стал японец Кэнити Ито. В 2015 году он поставил мировой рекорд, пробежав стометровку на четвереньках за 15,71 секунды.



Источник: Guinness World Records / YouTube

Однако в США это движение стало приобретать черты субкультуры фурри, последователи которой ассоциируют себя с антропоморфными животными. А в начале 20-х годов оно добралось до России и захватило, как это обычно бывает, в первую очередь молодое поколение.



Взрослых людей стали пугать стаи детей на улицах в масках животных, которые при этом совершали резкие движения и прыжки. Известны случаи, когда некоторые квадроберы настолько вживались в роль, что начинали рычать и прыгать на прохожих. Были даже прецеденты, когда они кусали других детей на детских площадках.



В апреле этого года квадроберами заинтересовались власти: детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что столкнулась с угрозами со стороны последователей этого движения, которым не понравились ее комментарии о возможной опасности их увлечения. По ее мнению, квадробику в стране «кто‑то режиссирует, кто‑то этим руководит».



Ситуацию прокомментировала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, ей жаловались и сами квадроберы на травлю, и их сверстники, на которых нападали дети в масках.



«Как с этим быть? Я пока не очень понимаю», — призналась Мизулина.



2 июля в Госдуме потребовали запретить квадроберов вместе с фурри и териантропами (теми, кто идентифицируют себя как животные). По словам депутата Татьяны Буцкой, сатанизм мимикрирует под эти молодежные субкультуры. Однако ситуация с девочкой на концерте Mia Boyka, похоже, отчасти заставила людей пересмотреть свое мнение.



Кто встал на защиту девочки-квадробера

Одним из первых девочку поддержал певец Егор Крид. Он опубликовал в своих социальных сетях видео в маске кошки и заявил, что в квадробике нет ничего странного.



«Увидел видео, в котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице. И публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек. Я против любого публичного осуждения людей за их увлечения и выбор, особенно если это касается деток с неокрепшей психикой. Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов. Мяу», — сказал Крид.



Высказалась и певица Клава Кока, напрямую обратившись к девочке.



«Твоя мама сказала, что ты очень любишь мое творчество, поэтому я хочу передать тебе лучи поддержки и любви, чтобы ты не расстраивалась и не переживала... Ты очаровательная и милая. Всегда слушай свое сердечко: только оно тебе подскажет, как нужно делать, а как не нужно», — сказала певица.



Также девочку поддержали Ксения Собчак, член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова и даже Екатерина Мизулина, у которой в этот раз было однозначное мнение на ситуацию.



«Как сообщают СМИ, мама девочки, которую публично унизила блогерша, написала заявление в полицию. Правильно сделала. Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру», — написала Мизулина в своем telegram-канале.



Глава ЛБИ также отметила, что готова оказать семье любую поддержку, включая оплату услуг психолога.



Boyka все-таки извинилась?

Нет. 5 сентября певица написала пост, в котором объяснила свое поведение борьбой за традиционные ценности.



«Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с Запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом. Давайте называть вещи своими именами. Это ненормально! И я лишь хочу обратить внимание всех на эту проблему, ведь мы в силах оградить свое общество от этого разрушения. Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет «Mommy one» и «Mommy two»?» — написала певица в соцсетях.



Она добавила, что ей жаль, что девочка потерялась, и жаль, что из-за возникшего «хайпа» она стала предметом травли в школе. Также она подтвердила, что готова организовать ей и ее матери поездку в Москву и классно провести с ними время.

