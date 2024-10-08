«У вас есть квадроберы?» Лавров обсудил с армянской делегацией «одну из самых главных новостей»

«У вас есть вот эти квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Наряжаются в собак и ходят, как животные», — посмеялся Лавров (цитата по «Вы слушали Маяк»).

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ответил, что видел такое, но само явление ему незнакомо. А посол Армении в РФ Гурген Арсенян назвал квадроберов новым движением и заявил, что в Европе они уже определяют себя «как гендер», передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Перед этим он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.