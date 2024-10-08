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Общество «У вас есть квадроберы?» Лавров обсудил с армянской делегацией «одну из самых главных новостей»

«У вас есть квадроберы?» Лавров обсудил с армянской делегацией «одну из самых главных новостей»

Министр иностранных дел РФ перед встречей президентов России и Армении 8 октября обсудил с армянскими коллегами новомодное веяние среди детей — квадроберов. И поинтересовался, есть ли они в Армении.

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23 комментария

«У вас есть вот эти квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Наряжаются в собак и ходят, как животные», — посмеялся Лавров (цитата по «Вы слушали Маяк»).

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ответил, что видел такое, но само явление ему незнакомо. А посол Армении в РФ Гурген Арсенян назвал квадроберов новым движением и заявил, что в Европе они уже определяют себя «как гендер», передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Перед этим он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Комментарии
23
281614283
1 час
Есть, квадроберы в виде лошадей!
AndrewBarsik
1 час
А ещё у нас есть алкогоберы. Причём в самой что ни на есть "илитке". Некоторые из них имеют личные телеграмм-канала и одержимы идеей ударить ядерной бомбой по "проклятому западу".
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