Кто кидает мусор мимо урны? Для этого есть целая бригада — смотрите видео

Источник: Кирилл Ломоносов

Если вас возмущают кучи мусора, раскиданные вокруг урн на улицах культурной столицы, это видео для вас. Дело в том, что в бардаке не всегда виноваты петербуржцы. То есть это могут быть петербуржцы, но пернатые.

Перед вами — купчинские вороны. Видео снято на пересечении улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара. На самом деле это сортировка. Для поиска вкусного и интересного птицы собрали целую бригаду. Главный специалист стоит на краю урны и разбирает содержимое, остальные изучают находки. Вкусняшки достались всем.

Вороны известным своим умом и сообразительностью. В частности, они умеют использовать предметы окружающей обстановки. Например, бросают орех в скорлупе на дорогу и ждут, когда его раздавит машина и освободит от скорлупы. Чёрствый хлеб они размачивают в лужах — так поступила ворона с сушкой из прошлогоднего видео «Фонтанки». Они любят футбол, играют с котами, переходят дорогу согласно ПДД, аккуратнее, чем люди. А ещё некоторые из них умеют разговаривать по-человечески.