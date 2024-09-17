Под Выборгом ищут домашнего ворона Графа, который говорит слово «мама»

В Выборгском районе Ленобласти ищут домашнего ворона по кличке Граф, который вылетел из вольера. Птица умеет говорить, любит мясо и может сесть на плечо, рассказала ее владелица Ирина в беседе с 47news 17 сентября.
Граф покинул свой дом накануне. Со слов хозяйки пернатого, он испугался своей новой качели и спешно вылетел через открытую дверцу.
«Графу около года. Уже пытается говорить, может сказать слово «мама». Мы его выпускаем, но с трекером, который в специальном рюкзачке. Обычно дальше 200 метров от дома не улетает, возвращается на подзыв», — пояснила Ирина. В этот раз птица упорхнула без трекера.
Граф появился в семье около года назад, выпавшую из гнезда птицу подобрал супруг Ирины. За это время ворон стал ручным, к добыванию пищи он не приспособлен, поэтому может начать просить еду у прохожих.
Владельцы птицы предупредили, что Граф может находиться в окрестностях Выборга, обычно он откликается на свое имя, его можно приманить едой и накрыть тканью. Однако поиски птицы могут усложнить начавшийся у воронов период отлета — Граф может искать себе пару, а потому не слушаться.