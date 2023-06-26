Петербургская ворона блеснула умом. Посмотрите, что она вытворяет с сушкой

Ученые давно доказали, что вороны — одни из умнейших птиц на Земле. Но петербургские вороны — особенные. И сейчас мы это вам докажем с помощью супервидовых камер.
видовая камера «Фонтанки»
Умнейшая птица была замечена в понедельник, 26 июня, на одной из крыш Адмиралтейской набережной. После ливня ворона где-то раздобыла сушку. Хлебобулочное изделие было твердым и оказалось гурманше не по клюву. Птица мудро решила размочить его в луже на карнизе и съела размякшим по кусочкам, после чего гордо удалилась. Также в объектив нашей камеры попали чайки, занимающиеся своими делами.
В разгар ПМЭФ-2023, напомним, другая ворона увлеченно играла в футбол в пустом дворе. Как оказалось, владеть мячом эти птицы тоже умеют.