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    Пока все на ПМЭФ. Одинокая ворона играет в футбол в центре Петербурга

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    Петербургская ворона сыграла в футбол в Адмиралтейском районе. Свидетелем птичьей забавы стал читатель «Фонтанки» 14 июня. Автор видео уточнил, что место действия — один из дворов на Мастерской улице.

    читатель «Фонтанки»

    На кадрах одинокая птица увлеченно катает оставленный кем-то мяч. Ворона ведет при помощи клюва, таская инвентарь и придавая ускорение клевками.

    Вороны — чрезвычайно сообразительные создания. В интернете можно найти множество роликов, в которых птицы катаются с горок, играют в мяч или используют для забавы подходящие предметы, например, шишки.

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