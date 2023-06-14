Пока все на ПМЭФ. Одинокая ворона играет в футбол в центре Петербурга

Петербургская ворона сыграла в футбол в Адмиралтейском районе. Свидетелем птичьей забавы стал читатель «Фонтанки» 14 июня. Автор видео уточнил, что место действия — один из дворов на Мастерской улице.
читатель «Фонтанки»
На кадрах одинокая птица увлеченно катает оставленный кем-то мяч. Ворона ведет при помощи клюва, таская инвентарь и придавая ускорение клевками.
Вороны — чрезвычайно сообразительные создания. В интернете можно найти множество роликов, в которых птицы катаются с горок, играют в мяч или используют для забавы подходящие предметы, например, шишки.