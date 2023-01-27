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    В Петербурге замечена ворона, которая соблюдает ПДД лучше, чем люди

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    4 комментария

    Удивительную ворону встретили петербуржцы на улице Комиссара Смирнова. Видео с птицей появилось в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 27 января.

    На кадрах ворона переходит дорогу. Но как она это делает! Чтобы перейти на другую сторону улицы, пернатая подходит к зебре, смотрит по сторонам и начинает осторожно вышагивать. Завидя машину, она притормаживает, а когда понимает, что та остановилась, продолжает движение. На середине пути ворона снова смотрит налево и направо, после чего с блеском завершает путешествие.

    Комментаторы уже пошутили, что такие вороны и за рулем будут ездить лучше людей.

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