В Петербурге замечена ворона, которая соблюдает ПДД лучше, чем люди

Удивительную ворону встретили петербуржцы на улице Комиссара Смирнова. Видео с птицей появилось в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 27 января.
На кадрах ворона переходит дорогу. Но как она это делает! Чтобы перейти на другую сторону улицы, пернатая подходит к зебре, смотрит по сторонам и начинает осторожно вышагивать. Завидя машину, она притормаживает, а когда понимает, что та остановилась, продолжает движение. На середине пути ворона снова смотрит налево и направо, после чего с блеском завершает путешествие.
Комментаторы уже пошутили, что такие вороны и за рулем будут ездить лучше людей.