Вороны в Петербурге нападают на котов и играют с ними

Вороны удивительные птицы: смелые, агрессивные и любопытные. Они не просто не боятся кошек-птицеловов, но и готовы нападать на них. Или играть с ними. Любопытными видеозарисовками делятся с «Фонтанкой» читатели 20 мая.
читатель «Фонтанки»
Светлана наблюдала, как на улице Бабушкина две вороны задирали кота. Он отступал, особенно опасно было поворачиваться к птице спиной. В результате никто не пострадал, рассказывает Светлана. Вороны каркали не больше минуты, после чего кот всё-таки отогнал одну из них, а вторую спугнул прохожий.
На другом видео, сделанном на улице Крыленко 17 мая, ворона играет с хвостом кота. Ему, похоже, тоже интересно. «Такая у них дружба», - пишет читательница.
«Фонтанка» не раз рассказывала про удивительное поведение ворон. Недавно они отбили гнездо у куницы, а ещё они гоняют сов, иногда держа в клюве булку, канюка и даже ястреба-тетеревятника. Вороны играют в футбол и переходят дорогу согласно ПДД аккуратнее, чем люди.