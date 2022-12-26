Канюк остался зимовать в Шуваловском лесу, хоть и приходится убегать от целой стаи ворон

Множество птиц, редких и не очень, живёт на небольшой лесной территории в застроенном многоэтажками Приморском районе Петербурга. Это Шуваловский лес, там можно встретить пернатого хищника — канюка.

«Хотя вид и является перелетным, но некоторые особи, бывает, остаются на зимовку. Вот и он решил остаться, видать, чем-то ему приглянулся этот лес. Хоть и гоняют вороны, но отдавать свое он явно не желает», — рассказывает про канюка фотограф Антон Кубышкин в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте» 25 декабря.