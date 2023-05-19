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    Будни Петербурга. Куница забралась в гнездо ворон, но не была готова к их атаке

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    В Петербурге есть много «невидимых» жителей — заметить обитающих в городе диких животных иногда можно лишь по косвенным признакам. Например, по крику птиц.

    Фотограф Антон Кубышкин гулял по Юнтоловскому заказнику и вдруг услышал крик ворон. Пару минут ничего не было видно, а потом он заметил, что в птичье гнездо забралась молодая куница и хозяева стали её «кошмарить» — выгонять. Громкие крики подействовали. Фотографии и видео публикует 19 мая сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    Куницы действительно живут в Петербурге, а также горностаи, ласки, енотовидные собаки, косули, лисицы, зайцы-беляки, тетерева, рябчики — их фиксировал комитет по природопользованию. Год назад в городе насчитали 30 лосей, 22 кабана, а еще 26 зайцев-русаков.


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