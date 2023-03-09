В ЖК Петербурга заметили редкую пернатую с вертлявой головой. Её с криками гоняют местные вороны

Жители ЖК «Золотая Гавань» в Приморском районе Петербурга заметили редкую для города птицу — бородатую неясыть. Если у людей пернатая с вертлявой головой вызывает скорее любопытство, то у местных ворон — исключительно агрессию: для них она естественный враг.

Хищницу утром 9 марта на Приморском проспекте обнаружила читательница «Фонтанки» Наталья. Прежде чем написать в редакцию «Фонтанки», она обратилась в комитет по природопользованию: «Сказали, что ничего страшного. Днем она (неясыть) будет от них (ворон) прятаться. А ночью даст отпор».

Автор канала о животных «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил, что вороны видят в «гостье» опасного хищника. Можно видеть, как десятки крылатых нападают на неё с громкими криками под окнами ЖК.



«У ворон такой инстинкт. Они вообще всех сов, ястребов гоняют стаей. Могут забить до смерти», — добавил он.



Бородатые неясыти, рассказал Глазков, бывают в Петербурге пролётом. В отличие от птиц, которые мигрируют зимой, конкретно эти совы в холодное время года перемещаются на незначительные расстояния.

