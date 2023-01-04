Странный бой над Петербургом. Ворона с булкой в клюве пытается догнать сову

Удивительные сцены птичьей жизни запечатлел фотограф на Васильевском острове в Петербурге. Там можно встретить не только знакомых всем ворон и голубей, но и ушастую сову, и даже пустельгу из рода соколов. Фотографии публикует 4 января сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Ушастая сова размером примерно с ворону, и они враждуют. Вороны могут нападать на сову целой стаей, что произошло и на этот раз.
Вороны — умные, любознательные и активные птицы. Они готовы гонять ястреба-тетеревятника, отбирать еду у орлана-белохвоста и куропатки, обворовывать собак, портить лисам медовый месяц. В Швеции ворон начали обучать собирать окурки и мусор в обмен на еду. А вот Кремль от ворон защищает полярная сова.