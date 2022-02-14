Петербуржец снял на видео, как во дворе ворона играет с котятами

Птицы и кошки считаются врагами, но иногда их взаимодействие может быть более чем мирным. Забавную сценку из мира животных подсмотрел житель Петербурга Александр.



На днях в своём дворе он снял игру вороны и двух котят. Видео публикует 14 февраля сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

