Петербуржец снял на видео, как во дворе ворона играет с котятами

Птицы и кошки считаются врагами, но иногда их взаимодействие может быть более чем мирным. Забавную сценку из мира животных подсмотрел житель Петербурга Александр.
На днях в своём дворе он снял игру вороны и двух котят. Видео публикует 14 февраля сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
Сначала на птицу в шутку нападает один котёнок. Ворона уверенно ходит перед ним, явно не боится, а котёнок напрыгивает на неё и убегает с высоко поднятым хвостом. Теперь ворона догоняет его и расхаживает перед ним, как будто провоцируя. Затем к ним присоединяется второй котёнок. «Ворона играет с котятами в пятнашки», — рассказывает автор видео.
Осенью 2020 года на Елагином острове заметили как будто играющих белку и сову. А через месяц там же — неясыть, сидящую уже над мёртвой белкой.