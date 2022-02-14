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Петербуржец снял на видео, как во дворе ворона играет с котятами

Сначала на ворону в шутку нападал один котёнок, затем присоединился второй.

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Птицы и кошки считаются врагами, но иногда их взаимодействие может быть более чем мирным. Забавную сценку из мира животных подсмотрел житель Петербурга Александр.

На днях в своём дворе он снял игру вороны и двух котят. Видео публикует 14 февраля сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

Сначала на птицу в шутку нападает один котёнок. Ворона уверенно ходит перед ним, явно не боится, а котёнок напрыгивает на неё и убегает с высоко поднятым хвостом. Теперь ворона догоняет его и расхаживает перед ним, как будто провоцируя. Затем к ним присоединяется второй котёнок. «Ворона играет с котятами в пятнашки», — рассказывает автор видео.

Осенью 2020 года на Елагином острове заметили как будто играющих белку и сову. А через месяц там же — неясыть, сидящую уже над мёртвой белкой.

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Комментарии (11)

DrDick
Ворона тролль :))
267036747
Пищевая конкуренция
Cyreniyanko
Чайник!
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