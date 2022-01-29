В Швеции ворон обучают собирать окурки и мусор в обмен на еду

Шведский стартап Corvid Cleaning начал обучать ворон за еду собирать на улицах окурки и мелкий мусор. Запустить систему в тестовом формате планируют в городе Седертелье, сообщает издание The Local.



Птицы проходят поэтапный процесс обучения: впоследствии они смогут без труда помещать найденный сор в специальный автомат, который будет награждать их за труд. Компания решила использовать именно ворон из-за их интеллекта.

«Их легче обучать, и есть также большая вероятность того, что они будут учиться друг у друга. В то же время снижается риск того, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор», — сказал основатель фирмы Кристиан Гюнтер-Ханссен.