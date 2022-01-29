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В Швеции ворон обучают собирать окурки и мусор в обмен на еду

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Шведский стартап Corvid Cleaning начал обучать ворон за еду собирать на улицах окурки и мелкий мусор. Запустить систему в тестовом формате планируют в городе Седертелье, сообщает издание The Local.

Птицы проходят поэтапный процесс обучения: впоследствии они смогут без труда помещать найденный сор в специальный автомат, который будет награждать их за труд. Компания решила использовать именно ворон из-за их интеллекта.

«Их легче обучать, и есть также большая вероятность того, что они будут учиться друг у друга. В то же время снижается риск того, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор», — сказал основатель фирмы Кристиан Гюнтер-Ханссен.

По его словам, сегодня стоимость сбора одного окурка в некоторых местах оценивается в две кроны (16,57 рубля). Птицы позволят сэкономить не менее 75% расходов на уборку.

Если проект возымеет успех в Седертелье, вероятно, решение смогут использовать и для остальной части страны.

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Комментарии (13)

Денеб
Мы тоже можем обучить животных......Соседям нагадить.......
261847251
Несколько лет назад такая новость про Амстердам была.
theHard
а все эти "беженцы" у них там так работать и не собираются?
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