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Краснокнижные куропатки подпрыгивали за едой на Охте, а потом отбивались от ворон

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Петербуржцы нашли дюжину краснокнижных куропаток на Охте. Они забавно подпрыгивали за едой и отбивались от ворон.

Фото птиц появилось 9 января в сообществе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора поста Ирины Калашниковой, краснокнижных куропаток они наблюдали накануне: «Они подпрыгивали за семенами, до которых не достают и перебегают от куста к кусту с забавными звуками. Потом прилетели вороны, и самцы куропаток их гоняли. А закончилось все полуденной дремой, для чего все 12 птиц скучковались вместе», — пишет автор.

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Комментарии (2)

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Мясо этой птицы нежное, вкусное, потому считается деликатесным продуктом. По вкусу оно нежнее куриного, при этом отлично усваивается и почти не содержит холестерина. Жир немного горьковат, но при правильном приготовлении этот недостаток сглаживается. Способов, как приготовить куропатку, множество: ее можно тушить, варить, запекать. Если удалось раздобыть несколько тушек этой птицы, можно выбрать разные методы приготовления, чтобы подобрать блюда на свой вкус.
Piter Russo
Красотки забавляются)
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