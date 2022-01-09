Краснокнижные куропатки подпрыгивали за едой на Охте, а потом отбивались от ворон

Петербуржцы нашли дюжину краснокнижных куропаток на Охте. Они забавно подпрыгивали за едой и отбивались от ворон.
Фото птиц появилось 9 января в сообществе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора поста Ирины Калашниковой, краснокнижных куропаток они наблюдали накануне: «Они подпрыгивали за семенами, до которых не достают и перебегают от куста к кусту с забавными звуками. Потом прилетели вороны, и самцы куропаток их гоняли. А закончилось все полуденной дремой, для чего все 12 птиц скучковались вместе», — пишет автор.