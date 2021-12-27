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Пернатый Петербург. Купчинские белые вороны обворовывают собак и грабят кормушки

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Фото: Лина Головнева / «Птицы СПб и России»
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Свиристели в поисках пропитания захватывают Петербург. Их видели не только около «Удельной», но и в соседнем Приморском районе — в парке 300-летия Петербурга. В Южно-Приморском парке в Красносельском районе видели ушастую сову, а также зеленушек и черноголовую гаичку. А горожане с ПМЖ — белые вороны — продолжают осваивать окрестности парка Интернационалистов в Купчино.

«Наступили морозы и свиристели начали искать еду в городе. Рябина для них — знатное лакомство», — рассказывает 27 декабря бёрдвотчер Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Ягодами сейчас питаются и дрозд-рябинник, и снегирь, и даже лазоревка.

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Две белые вороны, которых видели в парке Интернационалистов ещё в сентябре, до сих пор держатся вместе, хотя живут в стае серых ворон. «Вероятнее всего, это молодые птицы из одного выводка. Они не альбиносы и имеют красивый коричневато-светло-бежевый окрас. Синантропизация (приспособление организмов к обитанию в местах, преобразованных человеком. — Прим. ред.) раскачивает изменчивость. Весь день белые вороны проводят в поисках пищи, проявляя большую изобретательность: проверяют помойки, таскают косточки у собаки и грабят кормушки для мелких птиц», — пишет в «Птицах» Лина Головнева.

Фото: Лина Головнева / «Птицы СПб и России»

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Комментарии (4)

Хауаю
Под голубей косят. Ведь их неплохо кормят.)
Отличные фотки !
Noisymouse
Красавицы какие!)
hal9000
Да эт обычные вороны..прост они на помойке, у Пятерочки ,пачку просроченной муки раздербанили..
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