Пернатый Петербург. Купчинские белые вороны обворовывают собак и грабят кормушки

Свиристели в поисках пропитания захватывают Петербург. Их видели не только около «Удельной», но и в соседнем Приморском районе — в парке 300-летия Петербурга. В Южно-Приморском парке в Красносельском районе видели ушастую сову, а также зеленушек и черноголовую гаичку. А горожане с ПМЖ — белые вороны — продолжают осваивать окрестности парка Интернационалистов в Купчино.



«Наступили морозы и свиристели начали искать еду в городе. Рябина для них — знатное лакомство», — рассказывает 27 декабря бёрдвотчер Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Ягодами сейчас питаются и дрозд-рябинник, и снегирь, и даже лазоревка.

