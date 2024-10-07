Выплату за подписание контракта с Минобороны в Белгородской области увеличили до рекордной отметки. Она выросла почти в 4 раза

Размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу с Министерством обороны в Белгородской области увеличился почти в четыре раза с прежних 800 тысяч и составил 3 миллионов рублей. Об этом сообщил 7 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Такую сумму заплатят мужчинам, подписавшим контракт с 7 октября по 31 декабря, причем поставить подпись смогут не только местные жители, но и все желающие из других регионов, которые заключат контракт в белгородских военкоматах.

Деньги обещают перевести в течение двух месяцев после подписания контракта.

Прежний рекорд по размеру единовременной выплаты был установлен в Ханты-Мансийском автономном округе, где 4 октября контрактникам решили платить 2,75 миллиона рублей.

Петербург предлагает до 2,1 миллиона рублей единовременно. Ленобласть тоже повысила выплаты контрактникам до предельного максимума по стране.