Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 760мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
30 тысяч за оскорбление учителя
Лавров сказал американцам всю правду
Почему ненавидят квадроберов
Приключения электроники
Кому принадлежат аптеки
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Выплату за подписание контракта с Минобороны в Белгородской области увеличили до рекордной отметки. Она выросла почти в 4 раза

Выплату за подписание контракта с Минобороны в Белгородской области увеличили до рекордной отметки. Она выросла почти в 4 раза

2 938
16 комментариев

Размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу с Министерством обороны в Белгородской области увеличился почти в четыре раза с прежних 800 тысяч и составил 3 миллионов рублей. Об этом сообщил 7 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Такую сумму заплатят мужчинам, подписавшим контракт с 7 октября по 31 декабря, причем поставить подпись смогут не только местные жители, но и все желающие из других регионов, которые заключат контракт в белгородских военкоматах.

Деньги обещают перевести в течение двух месяцев после подписания контракта.

Прежний рекорд по размеру единовременной выплаты был установлен в Ханты-Мансийском автономном округе, где 4 октября контрактникам решили платить 2,75 миллиона рублей.

Петербург предлагает до 2,1 миллиона рублей единовременно. Ленобласть тоже повысила выплаты контрактникам до предельного максимума по стране.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Рострелли
1 час
Солидная сумма. Надену броник, надену каску. За Ротенбергов, за Дерипаску.
never mind
1 час
Круто. Даже при таких условиях никто в имперское мясо не идет, раз подняли выплаты. За счет налогов. За наш счет. При пенсиях в 20000.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Новости компаний
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
ТОП 5
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37