В Ленобласти, как и в Петербурге, увеличили выплаты контрактникам

Ленобласть повысила выплаты контрактникам до предельного максимума по стране. Вслед за Петербургом 47-й регион будет платить 2,1 миллиона рублей единовременно при заключении контракта с Вооруженными силами РФ.



О повышении денежных выплат 2 августа сообщили на официальном сайте администрации Ленобласти. Помимо гарантированной региональной выплаты в размере 1 300 000 рублей и федеральной, которая теперь составляет 400 тысяч рублей, 47-й регион предлагает земельный сертификат или 400 тысяч рублей.



«Сертификат выдается сразу после заключения контракта, по окончании службы сертификат можно обменять на участок или на денежный эквивалент, индексированный на момент обращения. На сегодня это 400 000 рублей», — пишет пресс-служба администрации.

