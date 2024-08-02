В Ленобласти, как и в Петербурге, увеличили выплаты контрактникам

Ленобласть повысила выплаты контрактникам до предельного максимума по стране. Вслед за Петербургом 47-й регион будет платить 2,1 миллиона рублей единовременно при заключении контракта с Вооруженными силами РФ.
О повышении денежных выплат 2 августа сообщили на официальном сайте администрации Ленобласти. Помимо гарантированной региональной выплаты в размере 1 300 000 рублей и федеральной, которая теперь составляет 400 тысяч рублей, 47-й регион предлагает земельный сертификат или 400 тысяч рублей.
«Сертификат выдается сразу после заключения контракта, по окончании службы сертификат можно обменять на участок или на денежный эквивалент, индексированный на момент обращения. На сегодня это 400 000 рублей», — пишет пресс-служба администрации.
Отмечается, что для подписания контракта в Ленобласти не требуется региональная прописка. Выплаты касаются как местных жителей, так и приезжих из других субъектов России.
Напомним, что 1 августа о повышении выплат контрактникам сообщил Смольный. Как и в Ленобласти, Петербург предлагает до 2,1 миллиона рублей единовременно. При этом в месяц военнослужащим обещают платить от 210 тысяч рублей.
В начале июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании в Минобороны заявил, что в 2024 году контракты с российской армией заключили около 190 тысяч человек. По его словам, задача по набору военнослужащих по контракту выполняется. «Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около одной тысячи человек. <...> Может колебаться эта цифра и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены с порядка 190 тыс. граждан», — сказал Медведев.