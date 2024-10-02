Путин подписал законы, освобождающие от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу

Президент России Владимир Путин 2 октября подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых в случае заключения контракта на военную службу или мобилизации.

Соответствующие документы о внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и в статью 78-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации были опубликованы на официальном портале правовых актов.

Подсудимые будут освобождены от ответственности, если подпишут контракт с Минобороны или попадут под мобилизацию. Ранее контракт могли подписать лишь те, кто находится под следствием или уже осужден по уголовному делу.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость закона тем, что действующее законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде.

Поправки в закон вносятся во взаимосвязи с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. При увольнении со службы или после получения госнаграды заключившие контракт экс-подсудимые смогут полностью освободиться от уголовной ответственности.