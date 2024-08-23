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    Подсудимые смогут уходить на СВО. Законопроект Верховного суда внесен в Госдуму

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    Госдума рассмотрит законопроект Верховного суда РФ, который позволит подсудимым, заключившим контракт с Минобороны или призванным по мобилизации, уходить на СВО и, соответственно, получить освобождение от уголовной ответственности.

    Законопроект 23 августа был опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента.

    ВС РФ предлагает скорректировать статью 78.1 Уголовного кодекса РФ, а также УПК.

    Как указано в пояснительной записке, инициатива направлена на повышение уровня процессуальных гарантий тех, кто был призван на военную службу в период мобилизации или в военное время в ВС РФ либо заключил в период мобилизации контракт о прохождении военной службы, а также проходит военную службу в период мобилизации. В отношении таких лиц может быть приостановлено производство по уголовному делу и отменены меры пресечения.

    Инициатива дополняет УК РФ и устанавливает возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства для тех, кто был призван в ряды вооруженных сил по мобилизации или по контракту в период проведения СВО.

    «Указанные нормы могут быть реализованы в отношении подозреваемых и обвиняемых на досудебной стадии производства по уголовному делу, а также применительно к осужденным, отбывающим наказание, в ходе исполнения приговора и последующего за этим периода непогашенной судимости», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

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