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    Госдума разрешила подсудимым заключать контракт о военной службе

    1998
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    Депутаты Госдумы на заседании 24 сентября сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который разрешает подсудимым заключать контракт с Минобороны, когда их дело находится в суде. Инициатива идет рука об руку с законом об освобождении от уголовной ответственности ушедших на СВО.

    Документ вносит поправки в статью 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Он позволяет в период мобилизации или в военное время заключать контракты о службе в ВС РФ с обвиняемыми по уголовным делам, которые находятся на этапе судебного производства. Речь идет об этапе, когда дело находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

    «Изменение вносится в связи с тем, что действующее законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде», — отметили в Госдуме. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что речь идет об отдельных категориях обвиняемых. К ним, например, не относятся фигуранты дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

    Поправки в закон вносятся во взаимосвязи с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые Госдума тоже приняла сегодня во втором и третьем чтениях. Законопроект позволит освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту. На время службы производство по их делам будет приостанавливаться, а мера пресечения отменяться. При увольнении со службы или после получения госнаграды они смогут полностью освободиться от уголовной ответственности.

    По информации ТАСС, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал проект поправок в кодексы и рекомендовал одобрить его.

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    ГосдумаЗаконопроектВоенная служба
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