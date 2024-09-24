Госдума разрешила подсудимым заключать контракт о военной службе

Депутаты Госдумы на заседании 24 сентября сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который разрешает подсудимым заключать контракт с Минобороны, когда их дело находится в суде. Инициатива идет рука об руку с законом об освобождении от уголовной ответственности ушедших на СВО.



Документ вносит поправки в статью 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Он позволяет в период мобилизации или в военное время заключать контракты о службе в ВС РФ с обвиняемыми по уголовным делам, которые находятся на этапе судебного производства. Речь идет об этапе, когда дело находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.