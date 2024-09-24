Госдума разрешила подсудимым заключать контракт о военной службе

Депутаты Госдумы на заседании 24 сентября сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который разрешает подсудимым заключать контракт с Минобороны, когда их дело находится в суде. Инициатива идет рука об руку с законом об освобождении от уголовной ответственности ушедших на СВО.
Документ вносит поправки в статью 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Он позволяет в период мобилизации или в военное время заключать контракты о службе в ВС РФ с обвиняемыми по уголовным делам, которые находятся на этапе судебного производства. Речь идет об этапе, когда дело находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.
«Изменение вносится в связи с тем, что действующее законодательство не позволяет заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде», — отметили в Госдуме. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что речь идет об отдельных категориях обвиняемых. К ним, например, не относятся фигуранты дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Поправки в закон вносятся во взаимосвязи с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые Госдума тоже приняла сегодня во втором и третьем чтениях. Законопроект позволит освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту. На время службы производство по их делам будет приостанавливаться, а мера пресечения отменяться. При увольнении со службы или после получения госнаграды они смогут полностью освободиться от уголовной ответственности.
По информации ТАСС, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал проект поправок в кодексы и рекомендовал одобрить его.