В Госдуму внесли законопроект о праве подсудимых заключать контракт о военной службе

Обвиняемым по уголовным делам предложили разрешить заключать контракты о военной службе на этапе судебного производства. Соответствующий законопроект 29 августа внесен на рассмотрение Госдумы.



Документ предполагает, что в период мобилизации, военного положения или в военное время отдельные категории обвиняемых (подсудимых) могут заключать контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на этапе судебного производства, когда прокурор направил их уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, и оно находится в суде первой или апелляционной инстанции. В пояснительной записке указано, что законопроект подготовили во взаимосвязи с проектом поправок к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам РФ, которые позволяют подсудимым, заключившим контракт с Минобороны или призванным по мобилизации, уходить на СВО и освобождаться от уголовной ответственности.

Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Поправки должны дополнить федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Законопроект об освобождении мобилизованных и заключивших контракт с Минобороны от уголовной ответственности был внесен в Госдуму Верховным судом РФ в августе.