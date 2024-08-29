Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

с-з.

 769мм 53%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,45
EUR 101,77
Что показывают на «Ночи света»
Юрист о деле Дурова
Новые школы вместо старых
Что там на Мальдивах
Станция «Горный институт»
Цветы дорожают перед школой
Такси будет дорожать
Рейтинги «Фонтанки»
Общество В Госдуму внесли законопроект о праве подсудимых заключать контракт о военной службе

В Госдуму внесли законопроект о праве подсудимых заключать контракт о военной службе

1 129
13 комментариев

Обвиняемым по уголовным делам предложили разрешить заключать контракты о военной службе на этапе судебного производства. Соответствующий законопроект 29 августа внесен на рассмотрение Госдумы.

Документ предполагает, что в период мобилизации, военного положения или в военное время отдельные категории обвиняемых (подсудимых) могут заключать контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на этапе судебного производства, когда прокурор направил их уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, и оно находится в суде первой или апелляционной инстанции. В пояснительной записке указано, что законопроект подготовили во взаимосвязи с проектом поправок к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам РФ, которые позволяют подсудимым, заключившим контракт с Минобороны или призванным по мобилизации, уходить на СВО и освобождаться от уголовной ответственности.

Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Поправки должны дополнить федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Законопроект об освобождении мобилизованных и заключивших контракт с Минобороны от уголовной ответственности был внесен в Госдуму Верховным судом РФ в августе.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Госдума
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Рострелли
29 августа 2024, 19:45
Да нельзя этого делать. Эти помилованные народу здесь больше ухлопают, чем на СВО.
Slava_Rossii2
29 августа 2024, 19:26
Люди должны запомнить эти фамилии. Когда в Россию вернётся правосудие, к ним будет много вопросов.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00
Новости компании
Два корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе сданы раньше срока
29 августа, 17:05
Новости компании
МегаФон обнулит интернет в метро Москвы и Петербурга
29 августа, 16:45
ТОП 5
Новости компании
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00
Два корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе сданы раньше срока
29 августа, 17:05
МегаФон обнулит интернет в метро Москвы и Петербурга
29 августа, 16:45
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Setl Group выплатил 5-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
29 августа, 15:35
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
Большой форум для МСП в Санкт-Петербурге: все детали за неделю до события
28 августа, 12:39
Скидка 15%* на все квартиры в строящихся домах от «Группы ЛСР»
28 августа, 10:38
Пришёл, увидел и купил! Студия — возможность стать собственником недвижимости при ограниченном бюджете
27 августа, 18:00
В «Юнтолово» пройдет «Город профессий»
27 августа, 17:30