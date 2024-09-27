Президент Финляндии назвал условие для вступления Украины в НАТО

Украина не может стать членом Североатлантического альянса (НАТО), пока не вступит в ЕС. Об этом 27 сентября заявил президент Финляндии Александер Стубб на состоявшемся в Хельсинки Форуме по вопросам безопасности. Слова президента цитирует финское издание Yle.

Когда у главы государства поинтересовались, возможно ли вступление Украины в НАТО до конца текущего года, Стубб ответил, что считает такой вариант «нереалистичным», но в долгосрочной перспективе это возможно.

Сначала с Киевом будут согласованы все гарантии безопасности, затем страна станет одним из членов Европейского союза и только потом — членом НАТО, обозначил порядок президент Финляндии и добавил, что страна, находящаяся в состоянии конфликта, не может стать членом альянса.

