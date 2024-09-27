Президент Финляндии назвал условие для вступления Украины в НАТО

Украина не может стать членом Североатлантического альянса (НАТО), пока не вступит в ЕС. Об этом
Когда у главы государства поинтересовались, возможно ли вступление Украины в НАТО до конца текущего года, Стубб ответил, что считает такой вариант «нереалистичным», но в долгосрочной перспективе это возможно.
Сначала с Киевом будут согласованы все гарантии безопасности, затем страна станет одним из членов Европейского союза и только потом — членом НАТО, обозначил порядок президент Финляндии и добавил, что страна, находящаяся в состоянии конфликта, не может стать членом альянса.
Сегодня стало известно, что в финском городе Миккели, у границы с Россией, планируется разместить штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Ранее Стубб сообщал, что размещение штабов НАТО будет обусловлено военными интересами, а не региональной политикой. В свою очередь глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что еще рано говорить о присутствии ротационных сил альянса в Финляндии. Он отмечал, что окончательное решение по этому вопросу останется за страной.
Миккели располагается в 150 километрах от финско-российской границы, расстояние до Петербурга —
После начала спецоперации Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала