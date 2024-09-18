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    На севере и юге Финляндии появятся два штаба НАТО

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    В Финляндии появятся два штаба Североатлантического альянса (НАТО): штаб сухопутных войск в Северной Европе будет располагаться на юге страны, в Миккели, а штаб передовых сухопутных войск — на севере, в Рованиеми или Соданкюля. Об этом 18 сентября пишет издание Yle.

    При этом СМИ отмечает, что местоположение ни одного из штабов пока еще не утверждено — решение о том, в каких городах они будут размещены, примут в скором времени.

    Президент Александер Стубб заявил, что размещение штабов НАТО будет обусловлено военными интересами, а не региональной политикой. Ранее в начале недели министры обороны Швеции и Финляндии объявили, что Швеция готова взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, размещенными в Финляндии.

    Стубб также назвал количество человек, которых в Финляндии смогут незамедлительно призвать в случае военного конфликта.

    Сегодня также стало известно, что в Эстонии возле границы с Россией открылась новая военная база, на которой разместится контингент НАТО.

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