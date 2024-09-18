На севере и юге Финляндии появятся два штаба НАТО

В Финляндии появятся два штаба Североатлантического альянса (НАТО): штаб сухопутных войск в Северной Европе будет располагаться на юге страны, в Миккели, а штаб передовых сухопутных войск — на севере, в Рованиеми или Соданкюля. Об этом 18 сентября пишет издание Yle.



При этом СМИ отмечает, что местоположение ни одного из штабов пока еще не утверждено — решение о том, в каких городах они будут размещены, примут в скором времени.

Президент Александер Стубб заявил, что размещение штабов НАТО будет обусловлено военными интересами, а не региональной политикой. Ранее в начале недели министры обороны Швеции и Финляндии объявили, что Швеция готова взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, размещенными в Финляндии.