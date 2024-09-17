    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, зап

    772мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.14eur101.28

    Александер Стубб назвал количество человек, которых смогут немедленно призвать в Финляндии в случае конфликта

    2616
    45 комментариев

    В случае военного конфликта в Финляндии смогут призвать на службу 280 000 человек. Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью телеканалу Welt.

    Глава государства отметил, что такое количество человек получится призвать «незамедлительно». Он также добавил, что Силы обороны Финляндии являются «одними из сильнейших» в составе Североатлантического альянса (НАТО).

    Ранее начальник канцелярии Минобороны Финляндии Эса Пулккинен заявил, что членство в НАТО принесет изменения в оборону Финляндии и оборонительные силы — скорее всего, стране в будущем могут потребоваться сотни новых профессиональных военных. В настоящий момент силы обороны насчитывают от 7 000 до 8 000 профессионалов.

    Нехватку профессиональных военных Пулккинен связал с тем, что в Финляндии сохраняется призывная армия.

    Между тем именно вступлением Финляндии в НАТО объяснили в Госдуме России увеличение численности собственных войск.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александер СтуббФинляндияПризывАрмияНАТОКонфликт
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 45

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    45
    close