Александер Стубб назвал количество человек, которых смогут немедленно призвать в Финляндии в случае конфликта

В случае военного конфликта в Финляндии смогут призвать на службу 280 000 человек. Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью телеканалу Welt.
Глава государства отметил, что такое количество человек получится призвать «незамедлительно». Он также добавил, что Силы обороны Финляндии являются «одними из сильнейших» в составе Североатлантического альянса (НАТО).
Ранее начальник канцелярии Минобороны Финляндии Эса Пулккинен заявил, что членство в НАТО принесет изменения в оборону Финляндии и оборонительные силы — скорее всего, стране в будущем могут потребоваться сотни новых профессиональных военных. В настоящий момент силы обороны насчитывают от 7 000 до 8 000 профессионалов.
Нехватку профессиональных военных Пулккинен связал с тем, что в Финляндии сохраняется призывная армия.
Между тем именно вступлением Финляндии в НАТО объяснили в Госдуме России увеличение численности собственных войск.