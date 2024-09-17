Александер Стубб назвал количество человек, которых смогут немедленно призвать в Финляндии в случае конфликта

В случае военного конфликта в Финляндии смогут призвать на службу 280 000 человек. Об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью телеканалу Welt.

Глава государства отметил, что такое количество человек получится призвать «незамедлительно». Он также добавил, что Силы обороны Финляндии являются «одними из сильнейших» в составе Североатлантического альянса (НАТО).

Ранее начальник канцелярии Минобороны Финляндии Эса Пулккинен заявил, что членство в НАТО принесет изменения в оборону Финляндии и оборонительные силы — скорее всего, стране в будущем могут потребоваться сотни новых профессиональных военных. В настоящий момент силы обороны насчитывают от 7 000 до 8 000 профессионалов.