«Обстановка у границ меняется»: в ГД объяснили, зачем увеличивать численность ВС РФ

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Россия вынуждена увеличивать численность собственных войск из-за меняющейся обстановки на границе. Об этом депутат сообщил 16 сентября.
Он напомнил, что Финляндия недавно вступила в НАТО, что тоже требует формирования новых соединений воинских частей. Увеличение численности будет проводиться за счет увеличения количества контрактников, добавил Картаполов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий общую численность войск до 2 млн 389 тыс. человек. Российское правительство должно выделить ассигнования из бюджета на эти нужды для Минобороны. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вступит в силу 1 декабря 2024 года.
В последний раз штатную численность ВС РФ увеличивали в 2023 году и объясняли ростом угроз для страны на фоне СВО и расширения НАТО.