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Власть Общество Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

6 401
17 комментариев

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2 миллионов 389 тысяч человек. Соответствующий указ опубликован 16 сентября на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту указа, количество военнослужащих увеличится на 180 000 человек и составит 1 500 000.

Правительству дано поручение выделить Министерству обороны ассигнования из бюджета, необходимые для увеличения численности ВС РФ. Указ вступает в силу 1 декабря текущего года.

Прошлый раз штатную численность российских Вооруженных сил увеличивали в декабре прошлого года: тогда она составила «2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих». В конце 2023-го это было обусловлено ростом угроз для России, «связанных с СВО и расширением НАТО».

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Комментарии
18
280088450
16 сентября 2024, 14:44
Это не поможет
sysh
16 сентября 2024, 14:43
среди общего штата ВС РФ 1,5 миллиона — это военнослужащие. Остальные - генералы.
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