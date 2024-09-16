Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2 миллионов 389 тысяч человек. Соответствующий указ опубликован 16 сентября на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту указа, количество военнослужащих увеличится на 180 000 человек и составит 1 500 000.

Правительству дано поручение выделить Министерству обороны ассигнования из бюджета, необходимые для увеличения численности ВС РФ. Указ вступает в силу 1 декабря текущего года.

Прошлый раз штатную численность российских Вооруженных сил увеличивали в декабре прошлого года: тогда она составила «2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих». В конце 2023-го это было обусловлено ростом угроз для России, «связанных с СВО и расширением НАТО».